関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*15:53JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、陸運業、銀行業、機械なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか空運業、電力・ガス業、非鉄金属、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,268.27 ／ 3.27
2. 情報・通信業 ／ 6,820.81 ／ 0.59
3. 陸運業 ／ 2,330.92 ／ 0.38
4. 銀行業 ／ 605.75 ／ 0.22
5. 機械 ／ 5,112.32 ／ 0.09
6. 石油・石炭製品 ／ 3,098.85 ／ 0.05
7. 金属製品 ／ 1,701.79 ／ 0.01
8. 化学工業 ／ 2,958.45 ／ -0.04
9. 食料品 ／ 2,677.52 ／ -0.08
10. パルプ・紙 ／ 638.47 ／ -0.17
11. 繊維業 ／ 953.35 ／ -0.18
12. 水産・農林業 ／ 783.03 ／ -0.19
13. 輸送用機器 ／ 4,930.04 ／ -0.37
14. サービス業 ／ 2,869.16 ／ -0.56
15. 電気機器 ／ 6,810.57 ／ -0.59
16. その他製品 ／ 6,013.48 ／ -0.70
17. ガラス・土石製品 ／ 2,206.02 ／ -0.72
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,918.21 ／ -0.72
19. 精密機器 ／ 14,489.32 ／ -0.77
20. 不動産業 ／ 2,855.07 ／ -0.77
21. 小売業 ／ 2,317.68 ／ -0.79
22. 卸売業 ／ 6,255.98 ／ -0.85
23. 証券業 ／ 846.87 ／ -0.87
24. 鉄鋼 ／ 759.39 ／ -0.91
25. 保険業 ／ 3,470.15 ／ -0.92
26. その他金融業 ／ 1,349.84 ／ -0.95
27. 建設業 ／ 2,891.77 ／ -1.15
28. 海運業 ／ 2,253.45 ／ -1.26
29. 医薬品 ／ 4,154.88 ／ -1.36
30. 非鉄金属 ／ 6,523.64 ／ -1.48
31. 電力・ガス業 ／ 736.91 ／ -1.70
32. 空運業 ／ 219.1 ／ -1.84
33. ゴム製品 ／ 5,357.84 ／ -2.13《CS》
スポンサードリンク