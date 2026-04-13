*08:40JST 4/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（56924.11、+1028.79）

・ナスダック総合指数は上昇（22902.89、+80.47）

・SOX指数は上昇（8889.83、+200.29）

・シカゴ日経225先物は上昇（57385、+525）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47916.57、-269.23）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（96.57、-1.30）

・為替相場は円安・ドル高（159.70-80）

・3月マネーストック

・植田日本銀行総裁が信託大会であいさつ

・3月インド消費者物価指数

・ブラジル週次景気動向調査

・3月米国中古住宅販売件数

・ブラジル貿易収支(先週)

・3月中国資金調達総額(15日までに)

・3月中国マネーサプライ(15日までに)

・3月中国元建て新規貸出残高(15日までに)

・国際通貨基金(IMF)・世界銀行の春季会合(18日まで)

・石油輸出国機構(OPEC)月報《YY》