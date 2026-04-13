関連記事
4/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 4/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（56924.11、+1028.79）
・ナスダック総合指数は上昇（22902.89、+80.47）
・SOX指数は上昇（8889.83、+200.29）
・シカゴ日経225先物は上昇（57385、+525）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47916.57、-269.23）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（96.57、-1.30）
・為替相場は円安・ドル高（159.70-80）
・3月マネーストック
・植田日本銀行総裁が信託大会であいさつ
・3月インド消費者物価指数
・ブラジル週次景気動向調査
・3月米国中古住宅販売件数
・ブラジル貿易収支(先週)
・3月中国資金調達総額(15日までに)
・3月中国マネーサプライ(15日までに)
・3月中国元建て新規貸出残高(15日までに)
・国際通貨基金(IMF)・世界銀行の春季会合(18日まで)
・石油輸出国機構(OPEC)月報《YY》
スポンサードリンク