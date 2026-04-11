*03:23JST [通貨オプション] 短中期でOP売り継続、週末要因、リスク警戒感後退で

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。

■変動率

・1カ月物7.89％⇒7.70％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.47％⇒8.37％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.84％⇒8.75％（08年＝23.92％）

・1年物9.07％⇒9.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.47％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.48％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.39％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）《KY》