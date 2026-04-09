*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 KOKUSAI ELECTRIC、キオクシアHD、古河電気工業など

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

テクミラ＜3627＞ 307 +28

26年2月期業績見込みを上方修正。

中北製作所＜6496＞ 6280 -520

第3四半期累計の営業利益10.95億円。上期の8.22億円から伸び悩み。

サイエンスアーツ＜4412＞ 1994 +122

ライブコミュニケーションプラットフォームが介護記録システムと連携。

プログリット＜9560＞ 815 +34

英語コーチングサービスのスタディーハッカーを子会社化。

古野電気＜6814＞ 7150 +450

防衛装備品売上高拡大方針と伝わる。

岡本硝子＜7746＞ 1066 +65

LEDからの出射光を高効率で集光できる新技術を開発。

古河電気工業＜5801＞ 42940 +6430

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

キオクシアHD＜285A＞ 27600 +4330

上場来初配当の実施検討とも伝わる。

東邦チタニウム＜5727＞ 2959 +360

JX金属の株価上昇に連れ高。

JX金属＜5016＞ 4233 +506

先高期待高まり半導体・AI関連に物色向かう。

住友電気工業＜5802＞ 10315 +1124

モルガン・スタンレーMUFG証券では電線株に強気継続。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2900 +320

ボラティリティの高いリスク選好銘柄として。

マルマエ＜6264＞ 1625 +200

上半期決算発表後は出尽くし感も続いていたが。

日東紡績＜3110＞ 24850 +3190

半導体関連株が総じて上昇率上位にランクインし。

アドバンテスト＜6857＞ 25220 +3020

地合い改善に伴い半導体関連は注目されやすく。

フジクラ＜5803＞ 4876 +506

AI関連として大手電線株は全面高。

三井金属＜5706＞ 35000 +3450

主力のAI関連株上昇の流れに乗る。

東京応化工業＜4186＞ 8746 +978

半導体関連の一角として地合いの改善に乗る。

ローツェ＜6323＞ 3200 +309

半導体製造装置株上昇で連れ高。

イビデン＜4062＞ 9794 +1076

他の半導体関連同様に上昇が目立つ動き。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 2611 +298.5

半導体関連が一斉に大幅高となり。

太陽誘電<6976> 5020 +439

電子部品株も地合い改善に乗って大幅高。

荏原製作所<6361> 5057 +491

半導体関連の一角として資金向かう。

TOWA<6315> 2546 +267

半導体関連株高に追随買い。

三井化学<4183> 2092 +181.5

原油相場の下落で石化各社にも安心感。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5802 +654

SBI証券では新規に買い推奨。《CS》