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前日に動いた銘柄 part1 KOKUSAI ELECTRIC、キオクシアHD、古河電気工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 KOKUSAI ELECTRIC、キオクシアHD、古河電気工業など
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
テクミラ＜3627＞ 307 +28
26年2月期業績見込みを上方修正。
中北製作所＜6496＞ 6280 -520
第3四半期累計の営業利益10.95億円。上期の8.22億円から伸び悩み。
サイエンスアーツ＜4412＞ 1994 +122
ライブコミュニケーションプラットフォームが介護記録システムと連携。
プログリット＜9560＞ 815 +34
英語コーチングサービスのスタディーハッカーを子会社化。
古野電気＜6814＞ 7150 +450
防衛装備品売上高拡大方針と伝わる。
岡本硝子＜7746＞ 1066 +65
LEDからの出射光を高効率で集光できる新技術を開発。
古河電気工業＜5801＞ 42940 +6430
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 27600 +4330
上場来初配当の実施検討とも伝わる。
東邦チタニウム＜5727＞ 2959 +360
JX金属の株価上昇に連れ高。
JX金属＜5016＞ 4233 +506
先高期待高まり半導体・AI関連に物色向かう。
住友電気工業＜5802＞ 10315 +1124
モルガン・スタンレーMUFG証券では電線株に強気継続。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2900 +320
ボラティリティの高いリスク選好銘柄として。
マルマエ＜6264＞ 1625 +200
上半期決算発表後は出尽くし感も続いていたが。
日東紡績＜3110＞ 24850 +3190
半導体関連株が総じて上昇率上位にランクインし。
アドバンテスト＜6857＞ 25220 +3020
地合い改善に伴い半導体関連は注目されやすく。
フジクラ＜5803＞ 4876 +506
AI関連として大手電線株は全面高。
三井金属＜5706＞ 35000 +3450
主力のAI関連株上昇の流れに乗る。
東京応化工業＜4186＞ 8746 +978
半導体関連の一角として地合いの改善に乗る。
ローツェ＜6323＞ 3200 +309
半導体製造装置株上昇で連れ高。
イビデン＜4062＞ 9794 +1076
他の半導体関連同様に上昇が目立つ動き。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 2611 +298.5
半導体関連が一斉に大幅高となり。
太陽誘電<6976> 5020 +439
電子部品株も地合い改善に乗って大幅高。
荏原製作所<6361> 5057 +491
半導体関連の一角として資金向かう。
TOWA<6315> 2546 +267
半導体関連株高に追随買い。
三井化学<4183> 2092 +181.5
原油相場の下落で石化各社にも安心感。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5802 +654
SBI証券では新規に買い推奨。《CS》
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