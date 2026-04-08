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4月8日本国債市場：債券先物は130円37銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:48JST 4月8日本国債市場：債券先物は130円37銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付130円43銭 高値130円61銭 安値130円30銭 引け130円37銭
2年 1.361％
5年 1.775％
10年 2.350％
20年 3.248％
8日の債券先物6月限は130円43銭で取引を開始し、130円37銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.72％、10年債は4.24％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.91％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.85％、NZ10年債は4.62％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 スイス・3月失業率（予想：＋3.1％、2月：3.2％）
・18：00 ユーロ圏・2月小売売上高（予想：前月比－0.2％、1月：－0.1％）
・03：00 米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表（3月開催分）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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