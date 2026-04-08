*03:33JST [通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感が高まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が再燃しオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物8.77％⇒8.89％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.08％⇒9.13％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.33％⇒9.34％（08年＝23.92％）

・1年物9.39％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.47％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.45％⇒＋0.43％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.38％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）《KY》