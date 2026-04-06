*17:43JST 日経平均は続伸、買い優勢も上値の重い展開

前週末3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。本日の日経平均は続伸でスタートした。その後は買い優勢の展開が続いて、寄り付き後も上げ幅を広げる展開となった。後場からは上値の重い展開となり、やや上げ幅を縮小する動きがみられた。トランプ大統領はSNSに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿しており、停戦交渉がまとまらなければ日本時間で8日午前9時に攻撃を行うとみられている。その一方、米メディアのインタビューで「合意が成立する可能性が高い」とも発言していると伝わっている他、商船三井系のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが伝わるなど、不透明感は残りつつもやや先行き期待が先行した。ただ、積極的に買い進む動きは限定的で、後場以降は上値の重い展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比290.19円高の53413.68円となった。東証プライム市場の売買高は16億5111万株、売買代金は5兆2740億円だった。業種別では、海運業、非鉄金属、精密機器などが上昇した一方で、鉱業、電気・ガス業、空運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は60.1％、対して値下がり銘柄は35.5％となっている。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファーストリテイリング＜9983＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、TDK＜6762＞、信越化学工業＜4063＞、HOYA＜7741＞、住友電気工業＜5802＞、ディスコ＜6146＞、京セラ＜6971＞、中外製薬＜4519＞、キオクシアＨＤ＜285A＞などの銘柄が上昇した。

一方、東エレク＜8035＞、ダイキン工業＜6367＞、ソニーグループ＜6758＞、フジクラ＜5803＞、三菱商事＜8058＞、三菱重工業＜7011＞、スズキ＜7269＞、T&Dホールディングス<8795>、三井不動産<8801>、ARCHION<543A>、IHI<7013>、オリエンタルランド<4661>、メルカリ<4385>、日立建機<6305>、日立製作所<6501>、川崎重工業<7012>、日本ハム<2282>などの銘柄が下落した。《FA》