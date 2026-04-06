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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*16:07JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、空運業、陸運業、卸売業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、精密機器、銀行業、小売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 2,363.89 ／ 1.55
2. 非鉄金属 ／ 5,718.69 ／ 0.94
3. 精密機器 ／ 14,153.03 ／ 0.86
4. 銀行業 ／ 586.86 ／ 0.66
5. 小売業 ／ 2,320.69 ／ 0.65
6. 化学工業 ／ 2,891.42 ／ 0.56
7. その他製品 ／ 6,137.86 ／ 0.48
8. 食料品 ／ 2,712.72 ／ 0.34
9. 情報・通信業 ／ 6,862.19 ／ 0.28
10. 水産・農林業 ／ 804.8 ／ 0.27
11. サービス業 ／ 2,879.04 ／ 0.23
12. ガラス・土石製品 ／ 2,031.29 ／ 0.21
13. 石油・石炭製品 ／ 3,189.2 ／ 0.19
14. 医薬品 ／ 4,298.8 ／ 0.14
15. 証券業 ／ 829.21 ／ 0.09
16. 電気機器 ／ 6,381.24 ／ 0.07
17. 金属製品 ／ 1,623.71 ／ -0.04
18. 繊維業 ／ 918.3 ／ -0.04
19. その他金融業 ／ 1,329.42 ／ -0.05
20. ゴム製品 ／ 5,278.12 ／ -0.19
21. パルプ・紙 ／ 636.44 ／ -0.26
22. 鉄鋼 ／ 754.15 ／ -0.33
23. 保険業 ／ 3,535.83 ／ -0.35
24. 輸送用機器 ／ 4,860.49 ／ -0.40
25. 機械 ／ 4,898.56 ／ -0.45
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,944.37 ／ -0.50
27. 不動産業 ／ 2,797.37 ／ -0.65
28. 建設業 ／ 2,860.22 ／ -0.69
29. 卸売業 ／ 6,301.6 ／ -0.90
30. 陸運業 ／ 2,320.37 ／ -0.99
31. 空運業 ／ 224.44 ／ -1.01
32. 電力・ガス業 ／ 744.72 ／ -1.90
33. 鉱業 ／ 1,327.03 ／ -3.33《CS》
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