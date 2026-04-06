後場の日経平均は469円高でスタート、古河電工やフジクラなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;53592.71;+469.22TOPIX;3656.02;+10.83



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比469.22円高の53592.71円と前引け値（54001.64円）から上げ幅を縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、急速に上げ幅を縮める推移。前場の日経平均は、朝方の買いが一巡後に伸び悩む場面もあったが、再度上げ幅を広げる強い展開だった。米ニュースサイトのアクシオスの一部報道が手掛かりとなったとの見方も。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。ランチタイムの先物の動きを映して、前引けから上げ幅を縮めているが、その後は持ち直す動きに。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、古河電工＜5801＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、JX金属＜5016＞、ソフトバンクG＜9984＞、住友電工＜5802＞、三菱UFJ＜8306＞、東エレク＜8035＞など引き続き主力処は全般上昇。業種別では非鉄金属、海運、精密機器などが上昇率上位で推移。《CS》