日経平均は82円高でスタート、キオクシアHDやレーザーテックなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;53205.93;+82.44TOPIX;3650.56;+5.37



[寄り付き概況]

4月6日の日経平均は前営業日比82.44円高の53205.93円と続伸でスタート。3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。日経225先物（6月限）はナイトセッションで53070円まで売られる場面もみられたが、最終的には日中比70円高の53270円で終えた。本日の日経平均は買いが先行、寄り付き後も上げ幅を広げる展開に。トランプ大統領はSNSに「火曜日、東部時間午後8時」と投稿しており、停戦交渉がまとまらなければ日本時間で8日午前9時に攻撃を行うとみられている。その一方、米メディアのインタビューで「合意が成立する可能性が高い」とも発言していると伝わっている他、商船三井系のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが伝わるなど、不透明感は残りつつも、やや先行き期待が先行しているとみられる。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、古河電工＜5801＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、住友電工＜5802＞などが上昇。業種別では、非鉄金属、鉱業、石油石炭などが上昇率上位で推移。《CS》