*18:53JST 31日の中国本土市場概況：上海総合は3日ぶり反落、月末の持ち高調整の売りが優勢

31日の中国本土市場は3日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数が前日比31.43ポイント（0.80％）安の3891.86ポイントで引けた。

中東情勢を巡る不透明感が重荷となった。月末要因による持ち高調整の売りも重なり、投資家心理は慎重姿勢が優勢となった。前場から軟調に推移し、指数は一時上昇する場面もあったが戻りは限定的だった。一方、3月の製造業購買担当者景気指数（PMI、政府版）が50.4と3カ月ぶりに好不況の節目となる50を上回り、景況感の改善を示したが、相場を支えるには力不足だった。

上海総合指数の構成銘柄では、エネルギー・資源や化学関連を中心に急落が目立った。寧波熱電（600982/SH）が10.0％安、河北金牛化工（600722/SH）が9.9％安、浙江大元（600146/SH）が9.5％安、四川高速（601107/SH）が9.5％安、鄭州煤電（600121/SH）が9.2％安などが大幅安となった。中東情勢の先行き不透明感が投資家心理を冷やし、月末の持ち高調整売りが広がるなか、景気敏感とされる資源・インフラ関連に売りが集中した。

また、資源・素材や設備関連でも下げが目立ち、盈口金辰機械（603396/SH）が9.1％安、貴州赤天化（600227/SH）が9.0％安、陝西黒猫焦化（601015/SH）が8.9％安、厦門ソレックスハイテク（600552/SH）が8.6％安、雲南煤業能源（600792/SH）が8.4％安となった。

反面、ハイテクや消費関連の一角には買いが入り、金耀薬業（600488/SH）が10.1％高、蘇州科達科技（603660/SH）が10.1％高、晋西車軸（600495/SH）が10.1％高、南京紡織（600250/SH）が10.0％高、福建坤彩材料科技（603826/SH）が10.0％高、中国体育産業（600158/SH）が10.0％高、上海ウェーバー（600689/SH）が10.0％高、金華春光科技（603657/SH）が10.0％高と急伸した。大型株の一角に押し目買いが入り、相場全体の下値は限定的となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が2.32ポイント（0.88％）安の262.15ポイント、深センB株指数が2.16ポイント（0.18％）高の1201.82ポイントで終了した。《AK》