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東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、ガラス・土石製品、機械、空運業、銀行業なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 3,127.37 ／ 0.03
2. 鉱業 ／ 1,434.75 ／ -0.01
3. 食料品 ／ 2,638.98 ／ -0.44
4. 電力・ガス業 ／ 750.46 ／ -0.65
5. 小売業 ／ 2,247.4 ／ -1.10
6. 医薬品 ／ 4,233.99 ／ -1.61
7. 精密機器 ／ 13,611.14 ／ -1.73
8. 化学工業 ／ 2,791.27 ／ -1.80
9. 陸運業 ／ 2,289.77 ／ -2.02
10. ゴム製品 ／ 5,171.05 ／ -2.42
11. 建設業 ／ 2,835.09 ／ -2.44
12. 繊維業 ／ 891.22 ／ -2.50
13. 卸売業 ／ 6,305.02 ／ -2.51
14. 水産・農林業 ／ 784.65 ／ -2.56
15. 不動産業 ／ 2,728.21 ／ -2.61
16. パルプ・紙 ／ 629.4 ／ -2.63
17. サービス業 ／ 2,731.5 ／ -2.77
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,796.37 ／ -2.80
19. 情報・通信業 ／ 6,764.56 ／ -3.14
20. 非鉄金属 ／ 5,418.22 ／ -3.16
21. 保険業 ／ 3,489.52 ／ -3.34
22. 電気機器 ／ 6,139.35 ／ -3.36
23. 海運業 ／ 2,252.98 ／ -3.49
24. その他製品 ／ 6,069.47 ／ -3.56
25. 金属製品 ／ 1,616.66 ／ -3.71
26. その他金融業 ／ 1,290.04 ／ -3.77
27. 鉄鋼 ／ 742. ／ -3.78
28. 銀行業 ／ 553.55 ／ -3.82
29. 空運業 ／ 221.56 ／ -3.92
30. 機械 ／ 4,674.61 ／ -3.92
31. ガラス・土石製品 ／ 1,978.97 ／ -4.05
32. 輸送用機器 ／ 4,809.36 ／ -4.57
33. 証券業 ／ 800.96 ／ -4.58《CS》
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