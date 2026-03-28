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前日に動いた銘柄 part2住石HD、イーディーピー、片倉コープなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2住石HD、イーディーピー、片倉コープなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
フルヤ金属＜7826＞ 6370 -240
25日線レベルでの戻りの鈍さも意識。
アステリア＜3853＞ 1572 +36
26日はスペースX関連として強い動き。
キオクシアHD＜285A＞ 20270 -895
米サンディスクは11％の急落に。
リガク＜268A＞ 2284 -55
キオクシアの株価下落に引きずられる。
ローツェ＜6323＞ 2680.5 -115
半導体関連の一角で下げ目立つ。
日本製鋼所＜5631＞ 9198 -285
個別材料なく地合い悪に押される形。
イビデン＜4062＞ 8269 -191
半導体関連は総じて売り先行で。
SMC＜6273＞ 62720 -2010
全体株安が重しに。
東京応化工業＜4186＞ 7984 -191
米半導体関連株安に連れ安。
日東紡績＜3110＞ 21500 -310
半導体関連軟調な地合いに押される。
ダイセル＜4202＞ 1284.5 -64
業績予想の下方修正を嫌気。
太平洋興発＜8835＞ 1102 +90
石炭需要の増加や価格上昇期待で。
住石HD＜1514＞ 1009 +150
豪州の出資先炭鉱からの配当金受領を発表で。
トライアイズ＜4840＞ 617 +100
岩尾俊兵氏が大株主に浮上で26日から急伸。
片倉コープ＜4031＞ 1580 +208
米国肥料大手の株高なども刺激。
イーディーピー＜7794＞ 1314 +300
ホンダ＜7267＞と共同研究を実施するための意向確認書締結。
リボミック＜4591＞ 94 -1
日産化学＜4021＞と共同研究契約。
FフォースG＜7068＞ 523 -14
第3四半期累計の営業利益26.6％増。上期の37.4％増から増益率縮小。
ワンキャリア<4377> 1890 +93
進学・就職サポートサービスなどを提供するゼロワンブレインを子会社化。
J・TEC<7774> 693 -56
26日ストップ高の反動安。
ファンディーノ<462A> 938 +28
岡三証券との連携強化。
Birdman<7063> 126 -23
26日大幅高の反動安。
WillSmart<175A> 732 -18
中期経営計画を発表し30年12月期営業利益3.5億円目標
（25年12月期2.8億円の赤字）とし26日ストップ高。27日も買い人気。
売れるG<9235> 789 +37
26日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
ファンデリー<3137> 257 +32
東証グロースからスタンダードへ市場区分変更。《CS》
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