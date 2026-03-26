*10:39JST トヨクモ---トヨクモクラウドコネクト、「生活保護費追加支給パック」を発表

トヨクモ＜4058＞の子会社トヨクモクラウドコネクトは25日、令和8年度に全国的実施が予想される生活保護費の追加支給業務に対応する「生活保護費追加支給パック」を発表した。

平成25年の生活保護基準改定に関する昨年の最高裁判決を受け、全国の自治体において生活保護費の追加支給業務が令和8年に一斉に発生することが見込まれている。対象となるのは、現受給世帯から廃止世帯まで広範囲にわたるため、支給進捗管理や振込データ作成、通知書管理などの事務処理を効率的に運用するためのシステム整備が急務となっている。

「生活保護費追加支給パック」は、自治体が直面する追加支給業務に必要なシステム構成をパッケージ化したもので、迅速な導入と運用開始を可能にする。CSV形式での対象者データの一括取込や、kintoneをベースとした管理システムにより、申請受付から審査、通知発送、振込までの進捗管理が一元化され、リアルタイムで進捗を確認できるようになっている。さらに、振込データの作成や、オンライン申請の受付にも対応し、セキュリティ面でもISMAP認定を受けたクラウドサービスを利用して自治体の情報セキュリティ要件を満たす。

本パックは、短期間でのシステム構築が可能であり、給付金事業に関する豊富な導入実績を持つトヨクモクラウドコネクトが一貫してサポートする。これにより、迅速な業務遂行と給付実現に貢献することが期待されている。《KM》