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出来高変化率ランキング（10時台）～ソラスト、DWTIなどがランクイン

2026年3月26日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ソラスト、DWTIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月26日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト　　　　　 13396000 　891242.86　 300.33% 0.009%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　460400 　169981.069　 217.41% 0%
＜4576＞ DWTI　　　　　　3616000 　58990.44　 187.33% 0.0421%
＜4379＞ フォトシンス　　　　824200 　84309.18　 158.85% -0.0193%
＜4098＞ チタン工　　　　　　420900 　150964.56　 127.55% 0.1325%
＜1474＞ OneJP400　　1317 　12370.682　 120.93% 0.0062%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　　141000 　32488.88　 112.79% 0.0686%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　635800 　586769.36　 103.02% 0.1538%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　985400 　413577.52　 88.74% 0.0598%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　64200 　27210.16　 82.98% 0.0009%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　1304200 　358401.64　 71.81% -0.0395%
＜436A＞ サイバーSOL　　　79800 　40909.56　 63.71% -0.0476%
＜4512＞ ワカモト　　　　　　317100 　85805.78　 62.29% 0.0421%
＜8958＞ グロバルRE　　　　6539 　413669.32　 58.58% -0.0624%
＜3753＞ フライト　　　　　　550100 　46865.62　 53.73% 0.0125%
＜4598＞ DELTA－P　　　651700 　82272.32　 50.05% 0.0093%
＜6254＞ 野村マイクロ　　　　1088600 　2020478.02　 46.89% 0.1141%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　1230700 　752341.28　 44.29% 0.1739%
＜7510＞ たけびし　　　　　　77900 　113133.36　 40.81% -0.0004%
＜3853＞ アステリア　　　　　3146900 　2743086.36　 39.91% 0.0717%
<2016> iF米710H　　　188295 　258071.921　 37.63% 0.0005%
<278A> テラドローン　　　　986900 　2735869.62　 27.45% 0.0085%
<8705> 日産証G　　　　　　349000 　77972.66　 17.32% 0.0034%
<478A> フツパー　　　　　　383200 　219339.42　 13.83% -0.0571%
<9347> 日管財HD　　　　　146000 　323933.72　 13.79% -0.0006%
<6629> テクノHR　　　　　223300 　176195.66　 13.7% 0.0097%
<4620> 藤倉化　　　　　　　192600 　193603.82　 12.65% 0.0565%
<4093> 東邦アセチレ　　　　137500 　60731.28　 8.37% 0.0129%
<5885> ジーデップ　　　　　64600 　158278.1　 6.94% -0.0083%
<3232> 三交GHD　　　　　150600 　74676.46　 6.52% -0.007%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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