関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ソラスト、DWTIなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ソラスト、DWTIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月26日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6197＞ ソラスト 13396000 891242.86 300.33% 0.009%
＜1482＞ 米債ヘッジ 460400 169981.069 217.41% 0%
＜4576＞ DWTI 3616000 58990.44 187.33% 0.0421%
＜4379＞ フォトシンス 824200 84309.18 158.85% -0.0193%
＜4098＞ チタン工 420900 150964.56 127.55% 0.1325%
＜1474＞ OneJP400 1317 12370.682 120.93% 0.0062%
＜7273＞ イクヨ 141000 32488.88 112.79% 0.0686%
＜6862＞ ミナトHD 635800 586769.36 103.02% 0.1538%
＜4222＞ 児玉化 985400 413577.52 88.74% 0.0598%
＜7317＞ 松屋R＆D 64200 27210.16 82.98% 0.0009%
＜9235＞ 売れるネG 1304200 358401.64 71.81% -0.0395%
＜436A＞ サイバーSOL 79800 40909.56 63.71% -0.0476%
＜4512＞ ワカモト 317100 85805.78 62.29% 0.0421%
＜8958＞ グロバルRE 6539 413669.32 58.58% -0.0624%
＜3753＞ フライト 550100 46865.62 53.73% 0.0125%
＜4598＞ DELTA－P 651700 82272.32 50.05% 0.0093%
＜6254＞ 野村マイクロ 1088600 2020478.02 46.89% 0.1141%
＜7719＞ 東京衡機 1230700 752341.28 44.29% 0.1739%
＜7510＞ たけびし 77900 113133.36 40.81% -0.0004%
＜3853＞ アステリア 3146900 2743086.36 39.91% 0.0717%
<2016> iF米710H 188295 258071.921 37.63% 0.0005%
<278A> テラドローン 986900 2735869.62 27.45% 0.0085%
<8705> 日産証G 349000 77972.66 17.32% 0.0034%
<478A> フツパー 383200 219339.42 13.83% -0.0571%
<9347> 日管財HD 146000 323933.72 13.79% -0.0006%
<6629> テクノHR 223300 176195.66 13.7% 0.0097%
<4620> 藤倉化 192600 193603.82 12.65% 0.0565%
<4093> 東邦アセチレ 137500 60731.28 8.37% 0.0129%
<5885> ジーデップ 64600 158278.1 6.94% -0.0083%
<3232> 三交GHD 150600 74676.46 6.52% -0.007%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク