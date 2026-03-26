*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソラスト、ジェイ・エス・ビー、東京海上など

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

JPX＜8697＞ 1881.5 +34.5

26年3月期業績と配当予想を上方修正。上値は重い。

SKジャパン＜7608＞ 810 +58

26年2月期配当見込みを上方修正。

ポラリスHD＜3010＞ 186 +9

26年3月期業績予想を上方修正。

南都銀＜8367＞ 7400 +270

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

KTK＜3035＞ 674 +30

26年8月期業績と配当予想を上方修正。

TAKARA & COMPANY＜7921＞ 3765 -5

第3四半期累計の営業利益2.5％増。上期の9.6％増から増益率縮小。

ソラスト＜6197＞ 1104 +150

MBOの実施発表でTOB価格1119円にサヤ寄せへ。

ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 4600 +595

何の材料も表面化していない中で連日の急伸。

アステリア＜3853＞ 1519+280

スペースXがIPO申請とも伝わり。

宮越HD＜6620＞ 750 +100

深センPJのシンジケートローン組成協議の開始を引き続き材料視。

東京海上＜8766＞ 7857 +1000

バークシャーとの資本業務提携を引き続き材料視。

新光商事＜8141＞ 1231 +128

シティインデックスイレブンス大株主銘柄だが特に材料なし。

Sun Asterisk＜4053＞ 431 +40

初の配当実施を発表で。

日東紡績＜3110＞ 22360 +2260

半導体関連株高の地合いに乗る。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2707 +258

個別材料はなく全体相場の上昇に連れ高。

古河電気工業＜5801＞ 31240 +3155

米アプライド・オプト急騰で光ファイバー関連に関心。

メイコー＜6787＞ 28470 +2750

直近では東海東京証券が目標株価を引き上げ。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2704 +181

25日は肥料関連の一角として見直しの動きに。

マネーフォワード＜3994＞ 3642 +299

バリューアクトの保有比率が上昇。

荏原製作所＜6361＞ 4848 +361

半導体関連の一角として地合い改善で買われる。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5879 +403

米SOX指数は上昇。

ソフトバンクグループ<9984> 3809 +279

英アームが自社製チップの販売に乗り出すと伝わる。

フジクラ<5803> 27475 +1875

光ファイバー銘柄に再度関心が集まる。

住友電気工業<5802> 10210 +708

電線大手は揃って上昇へ。

池田泉州<8714> 889 +66

銀行株も全面高の流れとなり。《CS》