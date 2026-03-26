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前日に動いた銘柄 part1ソラスト、ジェイ・エス・ビー、東京海上など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソラスト、ジェイ・エス・ビー、東京海上など
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
JPX＜8697＞ 1881.5 +34.5
26年3月期業績と配当予想を上方修正。上値は重い。
SKジャパン＜7608＞ 810 +58
26年2月期配当見込みを上方修正。
ポラリスHD＜3010＞ 186 +9
26年3月期業績予想を上方修正。
南都銀＜8367＞ 7400 +270
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
KTK＜3035＞ 674 +30
26年8月期業績と配当予想を上方修正。
TAKARA & COMPANY＜7921＞ 3765 -5
第3四半期累計の営業利益2.5％増。上期の9.6％増から増益率縮小。
ソラスト＜6197＞ 1104 +150
MBOの実施発表でTOB価格1119円にサヤ寄せへ。
ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 4600 +595
何の材料も表面化していない中で連日の急伸。
アステリア＜3853＞ 1519+280
スペースXがIPO申請とも伝わり。
宮越HD＜6620＞ 750 +100
深センPJのシンジケートローン組成協議の開始を引き続き材料視。
東京海上＜8766＞ 7857 +1000
バークシャーとの資本業務提携を引き続き材料視。
新光商事＜8141＞ 1231 +128
シティインデックスイレブンス大株主銘柄だが特に材料なし。
Sun Asterisk＜4053＞ 431 +40
初の配当実施を発表で。
日東紡績＜3110＞ 22360 +2260
半導体関連株高の地合いに乗る。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2707 +258
個別材料はなく全体相場の上昇に連れ高。
古河電気工業＜5801＞ 31240 +3155
米アプライド・オプト急騰で光ファイバー関連に関心。
メイコー＜6787＞ 28470 +2750
直近では東海東京証券が目標株価を引き上げ。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2704 +181
25日は肥料関連の一角として見直しの動きに。
マネーフォワード＜3994＞ 3642 +299
バリューアクトの保有比率が上昇。
荏原製作所＜6361＞ 4848 +361
半導体関連の一角として地合い改善で買われる。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5879 +403
米SOX指数は上昇。
ソフトバンクグループ<9984> 3809 +279
英アームが自社製チップの販売に乗り出すと伝わる。
フジクラ<5803> 27475 +1875
光ファイバー銘柄に再度関心が集まる。
住友電気工業<5802> 10210 +708
電線大手は揃って上昇へ。
池田泉州<8714> 889 +66
銀行株も全面高の流れとなり。《CS》
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