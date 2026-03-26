ODKソリューションズ、グリーンモンスターと金融教育で協業、新大学1年生向け体験型プログラム開始

■学習履歴をブロックチェーンで証明、採用支援や金融機関連携へデータ活用も視野

ODKソリューションズ<3839>(東証スタンダード)は3月25日、体験型投資学習アプリを展開するグリーンモンスター<157A>(東証グロース)と、大学生を対象とした金融教育の普及および新たな学習機会の創出に向けた協業について基本合意したと発表した。第一弾として、新大学1年生を対象に金融リテラシー向上と将来の不安軽減を目的とした「体験型金融教育プログラム」を実施する。

同社は大学受験ポータルサイト『UCARO』などを通じた学生接点やブロックチェーン技術を強みとし、金融教育メディア『マネラボユー』や自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー』を展開している。一方、グリーンモンスターは累計1000万以上のインストールを誇る『株たす』などの体験型投資学習アプリを提供しており、両社の強みを融合する。新NISA制度の普及で若年層の資産形成意識が高まる一方、投資詐欺や知識不足によるトラブルが課題となっていることが背景にある。

プログラムは3月31日開始で、『マネラボユー』における全10回の連載記事配信と、投資詐欺体験チャットや株取引シミュレーションなどの体験型コンテンツを組み合わせる。今後は『アプデミー』を活用し、学習履歴や行動ログをブロックチェーンで改ざん不可能な形で記録し、金融リテラシーの証明基盤の構築を検討する。さらにデータ活用により、新卒採用支援や金融機関の若年層顧客獲得支援など新たな収益モデルの創出も目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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