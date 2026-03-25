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東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ
保険業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、ガラス・土石製品、銀行業、機械、電力・ガス業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 3,673.69 ／ 9.04
2. 非鉄金属 ／ 5,716.81 ／ 6.92
3. ガラス・土石製品 ／ 2,099.1 ／ 4.63
4. 銀行業 ／ 577.12 ／ 3.32
5. 機械 ／ 4,901.17 ／ 2.89
6. 電力・ガス業 ／ 741.44 ／ 2.81
7. 電気機器 ／ 6,492.61 ／ 2.72
8. 証券業 ／ 844.45 ／ 2.68
9. 金属製品 ／ 1,673.86 ／ 2.63
10. 建設業 ／ 2,929.83 ／ 2.62
11. その他金融業 ／ 1,344.55 ／ 2.52
12. 繊維業 ／ 918.41 ／ 2.44
13. 化学工業 ／ 2,849.65 ／ 2.35
14. 卸売業 ／ 6,322.72 ／ 2.31
15. 情報・通信業 ／ 6,895.99 ／ 2.21
16. 医薬品 ／ 4,243.51 ／ 2.13
17. 空運業 ／ 230.67 ／ 1.99
18. 石油・石炭製品 ／ 3,004.35 ／ 1.88
19. ゴム製品 ／ 5,332.82 ／ 1.79
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,959.03 ／ 1.78
21. 陸運業 ／ 2,317.95 ／ 1.68
22. 不動産業 ／ 2,852.64 ／ 1.65
23. 海運業 ／ 2,223.16 ／ 1.56
24. 食料品 ／ 2,619.29 ／ 1.55
25. 輸送用機器 ／ 4,968.29 ／ 1.53
26. パルプ・紙 ／ 642.54 ／ 1.39
27. 精密機器 ／ 14,048.56 ／ 1.23
28. 小売業 ／ 2,265.82 ／ 1.05
29. 水産・農林業 ／ 802.28 ／ 0.84
30. 鉄鋼 ／ 768.69 ／ 0.54
31. その他製品 ／ 6,244.99 ／ 0.35
32. サービス業 ／ 2,784.84 ／ 0.13
33. 鉱業 ／ 1,308.92 ／ -1.50《CS》
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