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出来高変化率ランキング（14時台）～サンアスタリスク、J．S．Bなどがランクイン

2026年3月25日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サンアスタリスク、J．S．Bなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月25日　14:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 598400 　129149.7　 318.8% 0.1285%
＜3853＞ アステリア　　　　　5973900 　402079.02　 318.53% 0.1928%
＜2648＞ NF米債7H　　　　35041 　8954.899　 267.13% 0.0023%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　747400 　88411.36　 252.87% 0.145%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　2208900 　65895.66　 250.37% 0.0451%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　665600 　131215.58　 237.99% -0.137%
＜8766＞ 東京海上　　　　　　30927200 　26532662.28　 235.48% 0.1458%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　2034000 　162317.7　 233.2% 0.12%
＜3902＞ MDV　　　　　　　95800 　27301.28　 233.05% 0%
＜4053＞ サンアスタリスク　　828400 　43379.32　 227.72% 0.1048%
＜5258＞ TMN　　　　　　　915600 　42456.68　 215.03% 0.033%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　156300 　66640.14　 212.72% 0.1526%
＜278A＞ テラドローン　　　　2214200 　1259536.36　 212.1% 0.2061%
＜2094＞ REITインバ　　　63985 　5959.852　 209.81% -0.0066%
＜246A＞ アスア　　　　　　　67300 　8972.44　 207.89% 0.0109%
＜4594＞ ブライトパス　　　　38346400 　606308.38　 177.72% 0.1111%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　15021700 　1354252.52　 177.62% 0.0185%
＜5243＞ note　　　　　　1484700 　798403.14　 175.31% 0.1171%
＜8337＞ 千葉興　　　　　　　324300 　139177.18　 170.98% -0.0159%
＜408A＞ iSベストAI　　　662100 　32287.253　 154.81% 0.0306%
<4316> ビーマップ　　　　　417200 　145447.76　 114.05% -0.013%
<4422> VALUENEX　　2390600 　458449.62　 113.29% 0.1111%
<4427> EduLab　　　　3229700 　272093.8　 110.55% 0.2448%
<8783> abc　　　　　　　850800 　60199.58　 109.24% 0.0533%
<7092> FFJ　　　　　　　31400 　22285.78　 101.26% -0.0004%
<380A> GXチャイナテク　　101828 　36397.204　 100.71% 0.0039%
<3994> マネフォワード　　　1631900 　2068602.62　 95.39% 0.0655%
<6696> トラースOP　　　　118200 　18916.3　 94% 0.0576%
<8708> アイザワ証G　　　　595700 　314552.88　 93.5% -0.0169%
<2017> iFJPX150　　110904 　53410.21　 91.33% 0.0257%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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