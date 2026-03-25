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出来高変化率ランキング（14時台）～サンアスタリスク、J．S．Bなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サンアスタリスク、J．S．Bなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月25日 14:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3480＞ J．S．B． 598400 129149.7 318.8% 0.1285%
＜3853＞ アステリア 5973900 402079.02 318.53% 0.1928%
＜2648＞ NF米債7H 35041 8954.899 267.13% 0.0023%
＜8141＞ 新光商 747400 88411.36 252.87% 0.145%
＜3010＞ ポラリスHD 2208900 65895.66 250.37% 0.0451%
＜7922＞ 三光産 665600 131215.58 237.99% -0.137%
＜8766＞ 東京海上 30927200 26532662.28 235.48% 0.1458%
＜6620＞ 宮越HD 2034000 162317.7 233.2% 0.12%
＜3902＞ MDV 95800 27301.28 233.05% 0%
＜4053＞ サンアスタリスク 828400 43379.32 227.72% 0.1048%
＜5258＞ TMN 915600 42456.68 215.03% 0.033%
＜5885＞ ジーデップ 156300 66640.14 212.72% 0.1526%
＜278A＞ テラドローン 2214200 1259536.36 212.1% 0.2061%
＜2094＞ REITインバ 63985 5959.852 209.81% -0.0066%
＜246A＞ アスア 67300 8972.44 207.89% 0.0109%
＜4594＞ ブライトパス 38346400 606308.38 177.72% 0.1111%
＜5202＞ 板硝子 15021700 1354252.52 177.62% 0.0185%
＜5243＞ note 1484700 798403.14 175.31% 0.1171%
＜8337＞ 千葉興 324300 139177.18 170.98% -0.0159%
＜408A＞ iSベストAI 662100 32287.253 154.81% 0.0306%
<4316> ビーマップ 417200 145447.76 114.05% -0.013%
<4422> VALUENEX 2390600 458449.62 113.29% 0.1111%
<4427> EduLab 3229700 272093.8 110.55% 0.2448%
<8783> abc 850800 60199.58 109.24% 0.0533%
<7092> FFJ 31400 22285.78 101.26% -0.0004%
<380A> GXチャイナテク 101828 36397.204 100.71% 0.0039%
<3994> マネフォワード 1631900 2068602.62 95.39% 0.0655%
<6696> トラースOP 118200 18916.3 94% 0.0576%
<8708> アイザワ証G 595700 314552.88 93.5% -0.0169%
<2017> iFJPX150 110904 53410.21 91.33% 0.0257%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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