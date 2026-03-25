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出来高変化率ランキング（13時台）～東京海上、アステリアなどがランクイン

2026年3月25日 14:16

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記事提供元：フィスコ

*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～東京海上、アステリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月25日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 　535600 　129149.7　 311.04% 0.1647%
＜2648＞ NF米債7H　　　 　35036 　8954.899　 267.12% 0.0026%
＜9337＞ トリドリ　　　　　 　174300 　37487.86　 229.43% 0.0249%
＜8766＞ 東京海上　　　　　 　29236200 　26532662.28　 228.99% 0.1359%
＜3902＞ MDV　　　　　　 　83500 　27301.28　 217.47% 0%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　 　1752700 　162317.7　 216.28% 0.1523%
＜3010＞ ポラリスHD　　　 　1545000 　65895.66　 210.87% 0.1016%
＜2094＞ REITインバ　　 　63953 　5959.852　 209.75% -0.0066%
＜8141＞ 新光商　　　　　　 　508400 　88411.36　 208.44% 0.106%
＜5258＞ TMN　　　　　　 　862000 　42456.68　 208.07% 0.0462%
＜5885＞ ジーデップ　　　　 　144300 　66640.14　 203.22% 0.1622%
＜278A＞ テラドローン　　　 　2047700 　1259536.36　 202.26% 0.1885%
＜4053＞ サンアスタリスク　 　667100 　43379.32　 202.03% 0.1048%
＜246A＞ アスア　　　　　　 　63900 　8972.44　 201.73% 0.0032%
＜3853＞ アステリア　　　　 　1762700 　402079.02　 195.03% 0.1872%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　 　14312900 　1354252.52　 171.64% 0.0185%
＜4594＞ ブライトパス　　　 　34600100 　606308.38　 164.87% 0.074%
＜5243＞ note　　　　　 　1320500 　798403.14　 160.67% 0.1163%
＜408A＞ iSベストAI　　 　600660 　32287.253　 142.64% 0.0279%
＜8337＞ 千葉興　　　　　　 　211600 　139177.18　 118.78% 0.0053%
<4316> ビーマップ　　　　 　398700 　145447.76　 108.33% -0.016%
<380A> GXチャイナテク　 　98302 　36397.204　 96.53% -0.0029%
<4422> VALUENEX　 　1998200 　458449.62　 91.53% 0.1915%
<4427> EduLab　　　 　2673800 　272093.8　 88.08% 0.2693%
<2515> NF外REIT　　 　96125 　77968.305　 87.93% 0.0059%
<2017> iFJPX150　 　105810 　53410.21　 85.80% 0.0235%
<3994> マネフォワード　　 　1416600 　2068602.62　 78.38% 0.084%
<6696> トラースOP　　　 　102700 　18916.3　 77.59% 0.0412%
<8708> アイザワ証G　　　 　518900 　314552.88　 77.51% -0.0176%
<7092> FFJ　　　　　　 　25500 　22285.78　 76.82% -0.0004%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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