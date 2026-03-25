関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～東京海上、アステリアなどがランクイン
*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～東京海上、アステリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月25日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3480＞ J．S．B． 535600 129149.7 311.04% 0.1647%
＜2648＞ NF米債7H 35036 8954.899 267.12% 0.0026%
＜9337＞ トリドリ 174300 37487.86 229.43% 0.0249%
＜8766＞ 東京海上 29236200 26532662.28 228.99% 0.1359%
＜3902＞ MDV 83500 27301.28 217.47% 0%
＜6620＞ 宮越HD 1752700 162317.7 216.28% 0.1523%
＜3010＞ ポラリスHD 1545000 65895.66 210.87% 0.1016%
＜2094＞ REITインバ 63953 5959.852 209.75% -0.0066%
＜8141＞ 新光商 508400 88411.36 208.44% 0.106%
＜5258＞ TMN 862000 42456.68 208.07% 0.0462%
＜5885＞ ジーデップ 144300 66640.14 203.22% 0.1622%
＜278A＞ テラドローン 2047700 1259536.36 202.26% 0.1885%
＜4053＞ サンアスタリスク 667100 43379.32 202.03% 0.1048%
＜246A＞ アスア 63900 8972.44 201.73% 0.0032%
＜3853＞ アステリア 1762700 402079.02 195.03% 0.1872%
＜5202＞ 板硝子 14312900 1354252.52 171.64% 0.0185%
＜4594＞ ブライトパス 34600100 606308.38 164.87% 0.074%
＜5243＞ note 1320500 798403.14 160.67% 0.1163%
＜408A＞ iSベストAI 600660 32287.253 142.64% 0.0279%
＜8337＞ 千葉興 211600 139177.18 118.78% 0.0053%
<4316> ビーマップ 398700 145447.76 108.33% -0.016%
<380A> GXチャイナテク 98302 36397.204 96.53% -0.0029%
<4422> VALUENEX 1998200 458449.62 91.53% 0.1915%
<4427> EduLab 2673800 272093.8 88.08% 0.2693%
<2515> NF外REIT 96125 77968.305 87.93% 0.0059%
<2017> iFJPX150 105810 53410.21 85.80% 0.0235%
<3994> マネフォワード 1416600 2068602.62 78.38% 0.084%
<6696> トラースOP 102700 18916.3 77.59% 0.0412%
<8708> アイザワ証G 518900 314552.88 77.51% -0.0176%
<7092> FFJ 25500 22285.78 76.82% -0.0004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク