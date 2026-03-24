*17:33JST 共和レザー：自動車用合成表皮材で世界屈指のシェア誇る、PBR0.6倍台かつ配当利回り5％超え

共和レザー＜3553＞は、静岡県浜松市に本社を置き、自動車の内装材や住宅設備用フィルム、ファッション資材などに用いられる合成樹脂製品の開発および製造を手掛ける化学メーカーである。同社は1935年の設立以来、長年にわたり培ってきた樹脂加工技術を基盤に、特に自動車用内装合成表皮材の分野では国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを誇る地位を確立している。事業構成は、売上高の87％を占める車両用を主軸に、キッチンやユニットバス向けの耐久性に優れたフィルムを提供する住宅・住設用、そしてエシカルな合成皮革を展開するファッション・生活資材用の3セグメントで展開されている。車両用の素材内訳はPVC（塩化ビニル）が56%、PU（ポリウレタン）が28％、TPO（オレフィン）フィルム他が16%を占める。同社製品は内装用合成表皮材の使用頻度が高い販売価格300～800万円の中高級価格帯で、セダン、ミニバン、ＳＵＶカテゴリーに多く採用されている。

主要顧客にはトヨタ等の自動車を中心とした日系自動車メーカーが名を連ねており、北米や中国などの新興EVメーカーなど主要市場においても強固なビジネス基盤を構築している。近年は単なる製造業に留まらず、持続可能な社会への貢献を目指したビジネスモデルの転換を図っており、エシカル合成皮革ブランド「Sobagni（ソバニ）」を通じたB to Cビジネスへの参入など、新たな成長局面を迎えている。

同社の強みは、第一に、合成樹脂と添加剤を適切に配合・分散させる高度な「材料技術」にある。PVCやPU、TPOといった素材に多様な機能を付与するノウハウを有しており、防汚性や抗菌性に加え、赤外線を反射して昇温を抑制する機能など、自動車メーカーの厳しい品質要求をクリアする高付加価値製品を安定的に量産できる体制を整えている。第二に、ミクロン単位の微細な意匠を実現する「意匠技術」が挙げられる。最新のデザイントレンドを分析し、CGを用いた独自のシボ（表面の凹凸）創作システムと特殊なロール工法を融合させることで、顧客の期待を超える革の質感や複雑なデザインを具現化する表現力は、競合他社に対する決定的な差別化要因となっている。第三に、グローバルな需要変動に対応できる「戦略的な市場展開力」である。先進国市場が成熟する中で、成長著しいインド市場を巨大なターゲットと捉え、現地の有力企業グループであるクリシュナグループと提携して先行優位の構築を進めているほか、中国国内の堅調な需要を取り込むなど、地域ごとの利益率や需要バランスを最適化する機動的な経営を実践している。

直近の業績について、2026年3月期の第3四半期は売上高40,530百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益621百万円（同62.4％減）で着地した。車両用では、原材料価格の高騰をカバーするための販売価格改定が寄与したが、主要顧客である自動車メーカーからの受注減少などが響いた。一方、前半期に落ち込んだ北米向け売上は年後半期から回復基調で、中国国内売上は堅調を維持している。材料高騰の価格反映ルール化や原価低減努力も寄与し、期初想定を上回る利益の見通しとなる。

通期の業績見通しについては、売上高54,500百万円（前期比3.4％減、従来計画53,000百万円）、営業利益750百万円（同65.0％減、同700百万円）に上方修正した。この見通しの根拠としては、急激な元高円安により中国子会社の売上高が円換算ベースで増加していること、中国および国内子会社の業績好調と投資有価証券売却により利益が増加することが影響した。市場環境としても、新興国を中心に自動車生産台数の拡大が予想されており、特に耐久性やメンテナンス性に優れた合成表皮材の需要は、SUVやミニバンなどの車種拡大に伴い今後も高まっていくことが見込まれる。

今後の成長見通しについては、2031年3月期を最終年度とする長期ビジョンおよび中期経営計画において、売上高550億円、営業利益50億円という目標を掲げている。その達成に向けた最大の成長ドライバーは「サーキュラーエコノミー（資源循環型社会）の実現」と「インド事業の拡大」である。同社は環境負荷の低い製品製造を実現するため、自然由来材料の導入や製品の回収・再利用システムの構築に注力しており、環境価値の向上を収益拡大に繋げる戦略を推進している。また、インド市場においては2027年に現地生産工場の立ち上げを検討しており、中高級価格帯のSUV需要の急成長を取り込むことで、自動車向け合成皮革のインド事業参入などによる事業拡大を計画している。インドでの自動車生産台数は2030年には2022年比１.４倍と今後も大きく成長する見込となっている。

株主還元については、配当性向50%に加えてDOE3.5%を目途とする配当方針へ変更したが、安定的な増配を行うことを基本方針として掲げている。さらに、中期経営計画の最終年度である2031年3月期には、年間配当を66円まで引き上げる計画を公表しており、将来的な還元水準の向上に対しても強い意欲を示している。自己株式の取得についても状況に応じて実施する方針を明記しており、設備投資や研究開発への積極的な投資を継続しながらも、株主への利益還元を重視した資本政策を推進している。

総じて、共和レザーは世界トップクラスの技術力を武器に、自動車業界の変革期を成長の機会へと変えつつある。原材料高騰などの逆風を販売価格への転嫁や合理化努力で克服しつつ、成長市場であるインドへの本格参入やサーキュラーエコノミーの確立といった明確な成長シナリオを描いている。配当方針の大幅な強化による株主還元の拡充も投資家にとって大きな魅力であり、PBR0.6倍台かつ配当利回り5％超えとなっている。従来の製造業から持続可能な社会に貢献する高付加価値企業へと進化を遂げる同社の今後の動向には、大いに注目していきたい。《FA》