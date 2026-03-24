*16:40JST アース製薬：虫ケア用品は国内シェア60％、グローバル展開とBtoB事業で成長を加速

アース製薬＜4985＞は、「地球を、キモチいい家に。」をスローガンに掲げ、虫ケア用品や入浴剤などの日用品、および総合環境衛生事業を展開する業界のリーディングカンパニーである。企業価値向上を目的として、M&Aを積極的に活用し、2012年には入浴剤の分野で競合であった株式会社バスクリンのM&A、2014年には競合大手の株式会社白元の一部事業承継などをはじめ、複数のM&Aを実施してきた。

同社は特に国内の虫ケア用品市場において約60％という圧倒的な市場シェアを誇り、強固な収益基盤を構築している。ロングセラーの「アースノーマット」や「ゴキジェットプロ」をはじめ、近年需要が高まる虫よけ剤「はだまも」など、虫ケア用品（殺虫剤等）のトップメーカーとして常に時代のニーズに合った製品を提供してきた。また、「バスロマン」「バスクリン」など入浴剤領域でも市場シェア約41.5％とトップ、「モンダミン」シリーズを中心とする口腔衛生領域では市場シェア約18.5％を占めている。事業セグメントは大きく、虫ケア用品、園芸用品、口腔衛生用品、入浴剤等を含む「家庭用品事業」（2025年12月期連結売上高構成比82.1%、同営業利益構成比80.9％）と、食品工場や病院等への衛生管理サービスを提供する「総合環境衛生事業」（同17.9％、同19.1％）の2本柱で構成されている。

同社の強みは、第一に、圧倒的な製品開発力とブランド力に裏打ちされた国内虫ケア用品市場での支配的地位にある。顧客ニーズを的確に捉えた「ゼロノナイト」などの高付加価値製品を次々と投入し、用途欠落のないラインナップを揃えることで、小売店頭における強い影響力を維持している。第二に、海外市場における高度なローカライズ能力が挙げられる。タイ国内では虫ケア用品シェアNo.1の獲得が目前に迫るなど、着実な成長を実現しており、着実に売り上げを伸ばしている。その他の国でも各エリアでの攻略企業を設定し、採用品目を増やすことで売上・シェアを高めることを目指す。第三に、BtoB領域である総合環境衛生事業における強固なストック型ビジネスモデルである。16,000件を超える年間契約件数を有し、専門人財「環境ドクター」による高品質なサービス提供や大塚グループとの強いつながり、口コミを通じた高い顧客維持能力により、天候や季節に左右されない安定的な収益源を確立している。

2025年12月期は売上高179,182百万円（前期比5.9％増）、営業利益8,087百万円（同25.9％増）で着地、中期経営計画の目標を1年前倒しで達成するなど、極めて良好な業績推移を見せている。好業績の背景には、主力である国内虫ケア用品における新製品の貢献、価格改定効果などによる伸長、口腔衛生用品「モンダミン」シリーズの大幅リニューアルが奏功したこと、さらに株式会社プロトリーフの新規連結により園芸用品部門が伸長したことがある。また、長年の課題であった虫ケア用品の返品率が、猛暑による販売期間の長期化や需給管理の高度化により4.6％と過去最良の水準まで改善した。2026年12月期の通期予想については、売上高188,000百万円（前期比4.9％増）、営業利益9,000百万円（同11.3％増）を見込んでいる。原材料価格の安定や価格改定の効果継続に加え、2026年1月に実施した株式会社バスクリンの吸収合併によるマーケティング費用の効率化や生産・物流のシナジー創出が、利益成長の確かな根拠となっている。

今後の成長見通しについては、次期中期経営計画の発表を控えるなか、さらなる高収益体質への変革が期待される。2026年度は、現・中計の「仕上げ」かつ未来に繋ぐ節目の1年としていく。国内・総合環境衛生では安定成長を持続、海外では各国ともシェアにこだわり、現地通貨ベースで増収を計画する。今後の成長の主要ドライバーとして、ASEANを中心とした海外展開の加速を掲げており、虫ケア用品のアジアにおけるトップクラスのシェア奪取を目指している。また、革新的な除菌・消臭技術である「MA-T」の社会実装を本格化させ、ライセンス収入や新分野への製品展開による新たな収益源の確立を急いでいる。国内市場においても、入浴剤や洗口液などの日用品カテゴリで選択と集中を行い、中高価格帯・高機能商品へのシフトを強化することで、成熟市場における単価上昇と利益率の改善を図る方針だ。中長期目標として、入浴剤シェア50%の奪取も掲げている。これらの施策に加え、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進によるデータドリブン経営の加速や業務効率化が、中長期的な競争優位性をさらに高めるものと期待される。

株主還元については、安定的な配当の継続を経営の最重要課題の一つに位置付けており、DOE4％台での還元を目安としている。2025年12月期の1株当たり年間配当金は、普通配当120円に特別配当5円を加えた125円（連結配当性向52.1％）へと増配。さらに、2026年12月期はさらなる業績成長を背景に、5円増配の年間130円を予定しており、株主還元への積極的な姿勢が鮮明となっている。同社はキャッシュ・フローの状況に応じた機動的な自己株式取得も検討項目として挙げており、持続的な成長のための内部留保を確保しつつ、ROE8％を上回る水準の維持を目指すことで、資本効率の向上と株主利益の最大化を志向している。

総じて、アース製薬は国内における圧倒的なシェアとブランド力を背景に、着実な収益拡大を実現している。海外市場でのローカライズ戦略や、BtoB事業の安定成長、さらにはMA-T技術やバスクリン統合による新たな成長余地も十分に確保されており、極めてバランスの取れた事業ポートフォリオを構築していると言える。中期経営計画の目標を前倒しで達成し、さらなる増配を打ち出すなど、今後の持続的な成長と企業価値の向上に期待したい。《FA》