*15:15JST 日立建機：需要調整局面でもバリューチェーン拡大と米州独自展開で収益基盤の強化進む

日立建機＜6305＞は、油圧ショベル（掘削・積込作業を行う建設機械）を主力とする総合建設機械メーカーであり、ミニショベルから超大型油圧ショベル、リジッドダンプトラック（鉱山で鉱石を運搬する大型自走式トラック）まで幅広い製品群を展開する。売上の約8割を海外が占めるグローバル企業であり、建設機械ビジネスと、マイニング機械のアフターサービスを中心とするスペシャライズド・パーツ・サービスビジネスの2本柱で構成される。収益モデルの特徴は、新車販売に加え、部品供給やメンテナンスなどのアフターサービスによるリカーリング収益を積み上げる点にある。特にマイニング分野では、世界で約2,000台規模の大型機械が稼働しており、純正部品の供給や定期整備が安定収益源となっている。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上収益9,793億円（前年同期比1.2％減）、調整後営業利益925億円（同11.4％減）と減収減益で着地した。建設機械ビジネスは売上収益8,818億円（同2.0％減）、調整後営業利益849億円（同9.9％減）となった。米州OEM事業の販売減少やオセアニアでの販売減が影響した一方、欧州・アジア・北米の独自展開事業は堅調に推移した。販売価格引き上げや継続的な原価低減の効果により、為替影響を除けば実質的には横ばいを確保した。

減益要因としては、米国関税影響によるコスト増、成長投資に伴う費用増、地域・製品構成差の悪化、円高影響が挙げられる。資材費の影響は限定的であったが、鋼材価格の変動や物流費の上昇が一定の負担となった。ただし営業キャッシュ・フローおよびフリー・キャッシュ・フローは前年同期比で増加しており、キャッシュ創出力は維持されている。

スペシャライズド・パーツ・サービスビジネスの売上収益は1,037億円（同6.0％増）と増収であったが、調整後営業利益は76億円（同24.8％減）となった。米国Brake Supply社の買収効果により売上は拡大したものの、一部主要顧客の投資抑制や競争環境の激化、円高影響が利益を押し下げた。ただし同事業は利益率が相対的に高く、中期的な収益安定化の柱としての位置付けに変わりはない。

市場環境を見ると、グローバル油圧ショベル需要は前回見通しから上方修正され、年間約21.6万台（前年度比2％減）と想定されている。米国関税政策の影響が懸念されたが、足元では米国内のデータセンター建設や公共工事、ガス・パイプライン関連投資が需要を下支えしている。欧州やアジアでも一定の需要が確認されている。一方、マイニング分野では銅・金価格は堅調だが、石炭や鉄鉱石価格は低水準で推移しており、新車需要は前年比減少が見込まれている。顧客のメンテナンス投資も慎重姿勢が続くが、既存機の稼働台数を背景にアフター需要は底堅い。

2026年3月期通期見通しは、売上収益1兆3,700億円（前期比0.1％減）、調整後営業利益1,370億円（同5.5％減）を見込んでいる。第3四半期までの実績と為替環境、原価低減効果を踏まえ、売上・利益ともに従来予想から3.8%上方修正された。大型マイニング案件の納入が来期にずれ込む影響はあるが、受注自体は確保されており、翌期以降の業績下支え要因となる可能性がある。米国関税によるコスト増は販売価格への転嫁により一定程度吸収できる見込みだ。

中期経営計画「BUILDING THE FUTURE 2025」では、（１）革新的ソリューション提供、（２）バリューチェーン事業拡充、（３）米州事業拡大、（４）人・企業力強化を掲げている。新車とバリューチェーンの売上比率を50：50に近づける目標に対し、足元ではバリューチェーン事業が約45％まで拡大している。米州では2022年にディア社との合弁を解消し独自販売体制へ移行、北米の約9割をカバーする販売網を構築した。米州の利益率は連結全体の利益率を大きく利益率目標10％に対し足元ではそれを上回る水準にある。伊藤忠商事の参画によるファイナンス事業強化も収益基盤拡充に寄与している。

長期的には、電動化やフィジカルAI（実機データを活用した高度分析）への投資が進む。電動ダンプトラックの2027年発売を目指し、排出削減ニーズに対応する。またAIによる故障予測システムの開発により、予防保全型サービスの高度化を図る。これらは環境対応と高付加価値サービスの両立を目指す取り組みである。

株主還元については、2026年3月期の年間配当を1株当たり175円とし、前期同水準を維持する。連結配当性向30～40％を目安とする方針であり、安定配当を重視している。前期に引き続き当期も配当水準を維持することで、結果的に配当性向は40％を上回る水準となる見通しだ。営業キャッシュ・フロー拡大を背景に、生産能力維持投資、成長投資、株主還元に概ね均衡した資金配分を行う姿勢を示している。

総じて同社は、需要調整局面にある建設機械市場においても、価格転嫁力、バリューチェーン強化、米州独自展開により収益体質の強化を進めている。短期的にはマイニング市況や関税影響に左右されるが、安定的なキャッシュ創出力と構造改革の進展が中長期的な企業価値向上の鍵となろう。《RS》