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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:48JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、不動産業、機械、石油・石炭製品、鉱業なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 221.86 ／ -0.84
2. 情報・通信業 ／ 6,701.28 ／ -0.95
3. 証券業 ／ 808.04 ／ -1.53
4. 精密機器 ／ 13,489.55 ／ -1.55
5. ゴム製品 ／ 5,124.42 ／ -1.61
6. サービス業 ／ 2,717.51 ／ -1.74
7. 小売業 ／ 2,215.6 ／ -1.77
8. 陸運業 ／ 2,245.72 ／ -1.82
9. 鉄鋼 ／ 751.79 ／ -1.95
10. 輸送用機器 ／ 4,846.39 ／ -2.32
11. 医薬品 ／ 4,056.45 ／ -2.60
12. 食料品 ／ 2,528.54 ／ -2.63
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,737.75 ／ -2.75
14. 水産・農林業 ／ 778.66 ／ -2.80
15. その他金融業 ／ 1,287.7 ／ -2.82
16. その他製品 ／ 6,327.09 ／ -2.97
17. パルプ・紙 ／ 625.45 ／ -3.02
18. 保険業 ／ 3,123.3 ／ -3.07
19. 金属製品 ／ 1,592.85 ／ -3.25
20. 化学工業 ／ 2,744.74 ／ -3.40
21. 電力・ガス業 ／ 707.74 ／ -3.53
22. 銀行業 ／ 541.35 ／ -3.68
23. 繊維業 ／ 875.66 ／ -3.80
24. 電気機器 ／ 6,236.01 ／ -3.87
25. 卸売業 ／ 5,976.26 ／ -3.88
26. 建設業 ／ 2,788.38 ／ -4.27
27. ガラス・土石製品 ／ 1,937.3 ／ -4.32
28. 鉱業 ／ 1,316.64 ／ -4.65
29. 石油・石炭製品 ／ 2,835.84 ／ -5.24
30. 機械 ／ 4,705.64 ／ -5.89
31. 不動産業 ／ 2,716.99 ／ -6.16
32. 非鉄金属 ／ 5,135.33 ／ -6.66
33. 海運業 ／ 2,186.46 ／ -7.55《CS》
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