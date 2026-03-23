後場の日経平均は2003円安でスタート、キオクシアHDやフジクラなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;51368.65;-2003.88TOPIX;3487.13;-122.27



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比2003.88円安の51368.65円と前引け値（51582.23円）から下げ幅を広げて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、もみ合い推移。前場の日経平均は、寄り付き後も下げ幅を広げ、一時は50688.76円まで下落。その後は若干持ち直して51500円付近での保ち合い気味の動きとなった。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。追加の手がかり材料がないなか、依然として落ち着きどころを探る展開となっている。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、古河電工＜5801＞、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、三菱UFJ＜8306＞、三菱重工＜7011＞、東京エレクトロン＜8035＞、JX金属＜5016＞など引き続き主力処は全般下落。業種別では海運、非鉄金属、不動産などが下落率上位で推移。《CS》