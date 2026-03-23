*12:39JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約483円押し下げ

23日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり10銘柄、値下がり215銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続落。1790.30円安の51582.23円（出来高概算13億2302万株）で前場の取引を終えている。前週末20日の米国株式市場は下落。ダウ平均は443.96ドル安の45577.47ドル、ナスダックは443.08ポイント安の21647.61で取引を終えた。原油高が米国内のインフレを押し上げるとの見通しから年内の利上げ観測が浮上し、寄り付き後から売りが先行した。終日、長期金利の急伸が警戒され、トランプ政権がイランで地上戦を準備しているとの報道も戦闘激化への懸念を強めた。加えて、3種類の先物やオプション満期が重なるトリプルウィッチングに伴うテクニカルな売りも膨らみ、主要指数は終盤にかけて下げ幅を広げて終了した。米株式市場の動向を横目に、3月23日の日経平均は前営業日比903.81円安の52468.72円と大幅続落でスタートした。日米首脳会談では良好な関係構築がみられたものの、中東情勢を映してリスク回避の動きが優勢となり、一時は50688.76円まで下落。東証プライムでは値下がり銘柄が92％を占めるほぼ全面安の展開に。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約483円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはルネサス＜6723＞で8.52％安、同2位はレーザーテック＜6920＞で8.18％安だった。

一方、値上がり寄与トップは第一三共＜4568＞、同2位はテルモ＜4543＞となり、2銘柄で日経平均を約9円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップも第一三共で1.96％高、同2位はZOZO＜3092＞で1.30％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 51582.23(-1790.30)

値上がり銘柄数 10(寄与度+14.52)

値下がり銘柄数 215(寄与度-1804.82)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4568＞ 第一三共 2960 57 5.72

＜4543＞ テルモ 2051.5 12.5 3.34

＜9433＞ KDDI 2673.5 6.5 2.61

＜3092＞ ZOZO 1095 14 1.40

＜8233＞ 高島屋 1812.5 14.5 0.48

＜6526＞ ソシオネクスト 1747 14 0.47

＜9434＞ ソフトバンク 216 0.4 0.13

＜7733＞ オリンパス 1375 1 0.13

＜4452＞ 花王 6021 4 0.13

＜8604＞ 野村 1221.5 3 0.10



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22660 -1320 -352.97

＜9983＞ ファーストリテ 61800 -1630 -130.76

＜8035＞ 東エレク 38150 -1180 -118.33

＜9984＞ ソフトバンクG 3480 -78 -62.57

＜4519＞ 中外製薬 8119 -531 -53.25

＜4063＞ 信越化 6085 -288 -48.13

＜6762＞ TDK 2031.5 -96 -48.13

＜6954＞ ファナック 5670 -266 -44.46

＜6920＞ レーザーテック 32220 -2870 -38.37

<4062> イビデン 7697 -571 -38.17

<8015> 豊田通商 5960 -315 -31.59

<6146> ディスコ 65160 -4420 -29.55

<5803> フジクラ 24465 -865 -28.91

<6367> ダイキン工業 18700 -670 -22.40

<8031> 三井物産 5925 -325 -21.73

<6971> 京セラ 2341 -80 -21.39

<5802> 住友電気工業 9321 -627 -20.96

<8830> 住友不動産 4372 -306 -20.46

<6981> 村田製作所 3522 -226 -18.13

<6988> 日東電工 3081 -106 -17.72《CS》