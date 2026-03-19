*23:35JST 【市場反応】米・1月新築住宅販売件数は22年来で最低に落ち込む、ドル売り

米1月新築住宅販売件数は前月比―17.6％の58.7万戸と、予想外に、12月から減少した。22年10月以降で最低となった。また12月分も71.2万戸と、74.5万戸から下方修正された。

米1月景気先行指数は前月比－0.1％と、12月－0.2％から改善も6カ月連続のマイナス。米1月卸売在庫確定は前月比－0.5％と予想外に2カ月連続のマイナス。1月卸売売上高は前月比＋0.5％。2カ月連続での鈍化となった。

新築住宅販売の大幅悪化で、ドル売りが優勢となった。ドル・円は159円30銭から158円07銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1462ドルから1.1528ドルへ上昇、ポンド・ドルは1.3280ドルから1.3374ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・1月新築住宅販売件数：58.7万戸（予想：72.2万戸、12月71.2万戸←74.5万戸）

・米・1月景気先行指数：前月比－0.1％（予想：-0.1％、12月－0.2％）

・米・1月卸売在庫確定：前月比－0.5％（予想：＋0.2％、12月：－0.1％←＋0.2％）

・米・1月卸売売上高：前月比＋0.5％（予想：＋0.5％、12月：＋1.3％←＋1.0％）《KY》