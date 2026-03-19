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東証業種別ランキング：パルプ・紙が下落率トップ
*19:03JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が下落率トップ
パルプ・紙が下落率トップ。そのほか卸売業、石油・石炭製品、空運業、ガラス・土石製品、化学工業なども下落。一方、上昇はなし。
1. 鉱業 ／ 1,380.91 ／ -0.30
2. 海運業 ／ 2,365.13 ／ -1.18
3. 精密機器 ／ 13,702.4 ／ -1.94
4. 水産・農林業 ／ 801.07 ／ -2.01
5. 情報・通信業 ／ 6,765.46 ／ -2.03
6. 保険業 ／ 3,222.26 ／ -2.04
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,871.69 ／ -2.15
8. 銀行業 ／ 562.01 ／ -2.18
9. その他製品 ／ 6,520.72 ／ -2.27
10. 陸運業 ／ 2,287.42 ／ -2.29
11. 証券業 ／ 820.61 ／ -2.33
12. 電気機器 ／ 6,486.85 ／ -2.39
13. 輸送用機器 ／ 4,961.32 ／ -2.53
14. 食料品 ／ 2,596.97 ／ -2.59
15. サービス業 ／ 2,765.5 ／ -2.71
16. 医薬品 ／ 4,164.56 ／ -2.72
17. 非鉄金属 ／ 5,501.96 ／ -2.79
18. その他金融業 ／ 1,325.13 ／ -2.81
19. 鉄鋼 ／ 766.77 ／ -2.84
20. 小売業 ／ 2,255.49 ／ -2.98
21. 繊維業 ／ 910.27 ／ -3.08
22. ゴム製品 ／ 5,208.24 ／ -3.10
23. 不動産業 ／ 2,895.24 ／ -3.12
24. 機械 ／ 4,999.92 ／ -3.31
25. 建設業 ／ 2,912.66 ／ -3.52
26. 金属製品 ／ 1,646.32 ／ -4.07
27. 電力・ガス業 ／ 733.65 ／ -4.26
28. 化学工業 ／ 2,841.38 ／ -4.28
29. ガラス・土石製品 ／ 2,024.8 ／ -4.29
30. 空運業 ／ 223.73 ／ -4.34
31. 石油・石炭製品 ／ 2,992.73 ／ -4.45
32. 卸売業 ／ 6,217.39 ／ -5.14
33. パルプ・紙 ／ 644.93 ／ -5.41《FA》
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