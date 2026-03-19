*14:09JST 日経平均VIは大幅に上昇、中東情勢や原油価格動向を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋9.28（上昇率28.61％）の41.72と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は41.95、安値は34.80。

昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では明日からの東京市場3連休の間の中東情勢や原油価格への警戒感が強い中、今日は取引開始後も日経225先物の戻りが鈍く大幅安となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》