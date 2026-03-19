*14:04JST ヒガシホールディングス--- SMFLグループと業務提携契約締結

ヒガシホールディングス＜9029＞は17日、同社と子会社であるヒガシトゥエンティワンが、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞のグループ会社三井住友ファイナンス＆リースおよびSMFLレンタルとの間で業務提携契約を締結したと発表した。

同社とヒガシトゥエンティワンは、運送事業を基盤としつつ、ITサポート事業において、輸送業務に加え、ICT機器の調達からキッティング、最終処分までのライフサイクルに合わせた一連のサービスを展開している。一方、SMFLレンタルは、IT機器や電子計測器のリースおよびレンタル、売買、保守等を主な事業としている。

本提携により、SMFLレンタル向けにICT機器キッティングサービスの提供拡大を図る。具体的には、西日本地区におけるPCレンタル供給力強化を目的として専用拠点を整備し、同拠点でキッティング業務を受託する。また、SMFLグループが有する金融、不動産、再生可能エネルギーなどのサービスを活用し、企業価値向上を推進するほか、各事業分野におけるサービスの効率化・高度化、さらには共同事業化を含む協業の可能性を検討する。《KM》