*14:00JST アドソル日進：社会インフラとDXを軸に持続的成長を遂げる高付加価値ITパートナー

アドソル日進＜3837＞は、独立系のシステム開発企業として、社会インフラおよび先進インダストリーの2つの事業を柱に展開している。同社は1976年の創業以来、50年にわたり日本のモノづくりと社会インフラのDXに貢献してきた。主要なサービスは、電力・ガス、鉄道、防災といった重要インフラの監視・通信・制御システムの開発であり、特に電力系統制御においては大手電力会社10社すべてと取引があるなど、極めて強固な顧客基盤を有している。顧客の事業特性に合わせてコンサルティングから設計、開発、保守までを一貫して提供するワンストップ・ソリューションに加えて、デジタルトランスフォーメーションへの需要増加を背景に、売上高が過去最高を更新し続けるなど着実な成長を遂げている。



同社の強みは、第一に、社会インフラ分野における圧倒的な技術力と参入障壁の高さである。電力やガスの供給を支える監視通信制御技術は、高度な専門性と信頼性が求められる領域であり、同社は長年の実績を通じて独自のノウハウを蓄積している。特に主要顧客であるエネルギー企業の大型案件では、大手ITベンダーとの競合を勝ち抜いて受注するなど、技術的な優位性は極めて高い。第二に、宇宙ITやセキュリティ、AIといった先進的な技術を実務レベルで統合できる「先進インダストリー事業」の展開力である。地理情報システム（GIS）や衛星データの利活用、さらには製造業の現場管理を見える化するデジタル地図プラットフォームなど、高付加価値なソリューションを多様な産業へ提供している。第三に、強固なリピート顧客基盤と戦略的なパートナーシップである。主要顧客とは20年以上の長期取引が続いており、顧客のビジネスに直結する基幹システムの開発に深く関与しているため、安定した継続受注が確保されている。総じて、同社は独自ノウハウを活かし技術面でAIを使いこなす側の企業といえる。

直近の業績である2026年3月期の第3四半期は、売上高12,828百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益1,795百万円（同30.6％増）と大幅な増収増益で着地した。売上高は第3四半期として過去最高を更新している。この好調な決算の背景には、電力業界における大型案件の順調な進捗や、社会インフラ事業および先進インダストリー事業の両セグメントにおける旺盛なDX需要がある。利益面は、単価アップ、コンサルティング等の高収益案件の増加などにより、３期連続の処遇改定や新卒採用活動、新入社員研修等を中心とした販売管理費の増加を吸収した。通期の業績見通しについても、売上高17,100百万円（前期比10.6％増）、営業利益2,100百万円（同22.7％増）を掲げているが、第3四半期までの進捗が極めて順調である。市場環境としても、脱炭素社会の実現に向けた次世代エネルギーへの投資や、人手不足を背景とした生産性向上のためのIT投資が加速しており、同社にとって有利な追い風が吹いている。

今後の成長見通しについては、現在推進中の「新・中期経営計画（2024/3〜2026/3）」において、26年3月期の売上高150億円、営業利益15億円以上、営業利益率10％以上という目標を掲げていたが、すでに2025年3月期に目標に到達している。今後は引き続き、次世代エネルギー、スマートインフラ、宇宙IT、AIといった成長分野への重点的なリソース配分を行う。特に中部地区での展開強化や、衛星データを活用した「宇宙IT人材」の育成を通じた新市場の開拓が進んでおり、これらが将来の収益の柱として期待されている。また、クラウド活用やデータドリブンなビジネス変革を支援する「LeapX」などの自社ソリューション群の拡充により、従来の受託開発から高付加価値なサービス提供型ビジネスへの転換を加速させている。研究開発や高度IT人材の育成にも積極的に投資を行っており、中長期的な競争力の源泉となっている。グローバル展開も、米国～アジア～日本をつなぎ、グローバル・ネットワークで最先端DXソリューションを提供していく。

株主還元については、安定的な配当の継続と、業績に応じた利益還元を基本方針としている。2026年3月期は、創立50周年の節目に記念配当の実施を決定しており、年間配当予想46円と大幅増配見込み （前期比＋16円）。同社は利益配分を経営の重要課題の一つとして位置づけており、将来にわたって継続的な株主還元の拡充を志向している。配当性向50％以上/DOE 6%以上、毎期1円以上の増配を行う「累進かつ連続増配」、年2回の配当を実施しており、実際15期連続増配を達成している。株主還元に積極的な姿勢を示す一方で、将来の成長に向けたソフトウェア投資や人的資本への投資も着実に実施しており、成長と還元のバランスを重視した経営を行っている。

総じて、アドソル日進は、社会インフラという強固な事業基盤を持ちながら、最先端のデジタル技術を融合させることで、高い収益性と成長性を両立させている。AIの進化によるSaaSの崩壊が市場を騒がせているが、同社は顧客に対して独自の専門技術とノウハウを活かして付加価値を提供しているため、技術面でAIを使いこなす側の企業となる。AIの進化が追い風となる中、過去最高の業績を更新し続ける実行力と、次世代を見据えた戦略的な投資姿勢は評価されていきそうだ。今後もエネルギー、宇宙、AIといった成長領域でのさらなる躍進と、それに伴う株主還元の強化に注目したい。《IS》