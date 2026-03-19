*11:51JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東京機、ベイカレント、夢展望など

＜6335＞ 東京機 561 +60



一時ストップ高。前日に業績予想の修正を発表している。最高裁判所がアジアインベストメントファンドによる上告を棄却、これにより同社の勝訴が確定し、回収済み債権452百万円を訴訟関連収入として特別利益に計上することで、26年3月期純利益は従来予想の0.5億円から6.8億円にまで上方修正、買い材料につながっている。なお、営業利益は小幅下方修正だが、売上高や経常利益もやや上振れの形となっている。

＜6532＞ ベイカレント 4621 +193

大幅続伸。発行済み株式数の4.3％に当たる660万株、300億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は4月15日から7月31日まで。取得した株式は全て、8月19日に消却予定としている。戦略的な投資機会や財務状況、株価水準等を踏まえ、機動的な自己株式の取得を実施することにしたもよう。目先の需給改善期待へとつながる形に。なお、業績に関しても、期初に公表した予想に沿った着地になる見込みとしている。

＜2183＞ リニカル 286 -31

大幅反落。前日に業績予想の下方修正を発表している。営業損益は従来計画13.5億円の赤字から21.4億円の赤字見通しに下方修正。日本において受注案件の獲得が目標に届かなかったほか、欧米においては、複数の大型国際共同治験に関して、米国の政府機関閉鎖の影響や先行する試験の遅延などで開始が遅れることとなっているもよう。25年11月に続く下方修正となる形に。また、年間配当金も従来計画の16円から8円に引き下げ。

＜3238＞ セントラル総 372 -54

大幅反落。前日に業績予想の下方修正を発表、26年3月期営業利益は従来予想の15億円から8億円、前期比35.7％減に引き下げている。マンション販売価格の上昇や全般的な物価上昇などを背景に顧客の購入マインドが慎重化し、今期中の引渡戸数が計画を下回る見込みとなったもよう。配当性向30％位程度を目途との配当方針により、年間配当金も従来計画の16円から3円にまで引き下げている。

＜6809＞ TOA 1818 +24

続伸。前日に26年3月期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の45億円を据え置いているが、国内外での販売上振れにより売上高予想を引き上げ、為替差益の計上、法人税税額控除の適用などで、経常利益、純利益も上方修正している。経常利益は47億円から50億円、前期比27.5％増に引き上げへ。年間配当金も、業績連動配当3円を実施、従来計画の45円から48円に引き上げている。

＜3185＞ 夢展望 234 +5

急騰。18日の取引終了後、サンリオキャラクター「クロミ」とのコラボアパレルを発売すると発表、好感されている。サンリオの人気キャラクター「クロミ」と、同社の主力ブランドである「DearMyLove(ディアマイラブ)」とのコラボレーション商品を企画し、26年3月24日より同社運営のECサイト等にて販売を開始する。同社は今後も「DearMyLove」をはじめとする各ブランドにおいて、ターゲット顧客の感性に響く有力IP(知的財産)とのコラボレーションを積極的に推進していくとしている。

＜190A＞ Chordia 127 -1

もみ合い。rogocekibの米国第1/2相臨床試験において、拡大コホートにおける最初の症例への最初の投与が行われたと発表した。同社は、同試験の安全性評価委員会からの推奨を受け、拡大コホートの開始を社内で決定した後、その決定を速やかに各治験実施施設に通達、複数の施設から複数の候補症例が挙げられたため、同試験の治験実施計画書の定めに従い、症例登録に向けたスクリーニング検査を計画通り進めてきた。これらの手続きを経て、このたび拡大コホートにおける最初の被験者

への初回投与を実施した。

＜4591＞ リボミック 103 +8

急騰。RBM-011(抗Interleukin-21アプタマー)に関する物質特許の米国における特許査定を発表した。今回の特許はIL-21の作用を阻害する開発アプタマー(RBM-011)に関する物質及びその使用に関する技術。RBM-011は肺動脈性肺高血圧症(PAH)や自己免疫疾患のモデル動物試験において各疾患に関連する病態指標を改善する効果が認められており、海外では他国に先がけて米国での特許査定に至った。また併せて、軟骨無形成症治療薬の国内第3相臨床試験の治験申請も発表した。《YY》