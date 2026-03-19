*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2多摩川HD、 千代化建、山王など

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

TOKYO BASE＜3415＞ 399 -14

好決算発表もサプライズは乏しく見切り売り優勢に。

ビジョナル＜4194＞ 6834 -566

決算サプライズ乏しく見切り売り優勢に。

Link-U グループ＜4446＞ 880 -61

業績予想の下方修正をネガティブ視続く。

中外製薬＜4519＞ 8986 -332

米イーライリリーの株価下落が影響も。

ANYCOLOR＜5032＞ 3330 -105

業績下方修正の嫌気売りがあらためて強まる格好にも。

ポールHD＜3657＞ 290 -11

前期は下振れ着地で営業赤字に。

コカBJH＜2579＞ 3917 -93

18日はディフェンシブ性が逆風にも。

アトミクス＜4625＞ 939 +50

自転車違反者への「青切符」導入を控え。

山王＜3441＞ 2641 +614

業績予想の大幅上方修正や自社株買いを引き続き評価。

多摩川HD＜6838＞ 1669 +300

第1四半期は大幅増益決算をポジティブ視続く。

千代化建＜6366＞ 1228 +180

トヨタと水素製造装置を29年から量産と伝わる。

明海グループ＜9115＞ 1113 +146

海運株には市況の上昇期待が続く。

セキド＜9878＞ 504 -84

株主優待権利落ちで。

クロスフォー＜7810＞ 204 -28

決算発表を受けて17日に急騰の反動。

アセンテック＜3565＞ 1114 -147

今期の減益ガイダンスを弱材料視。

ブレインズ＜4075＞ 1861 +43

AWSジャパンの「フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパン」に採択。

tripla＜5136＞ 1591 +170

第1四半期営業利益73.0％増。

BRANU＜460A＞ 793 -108

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が5.5％にとどまる。

アスタリスク＜6522＞ 557 +80

コーユーイノテックスと顔認証システム導入で包括的業務提携。

笑美面＜9237＞ 764 -150

第1四半期営業損益が1.09億円の赤字。

オプロ<228A> 1565 +59

発行済株式数の1.72％上限の自社株買いを発表し17日買われる。18日も買い優勢。

GA TECH<3491> 1347 -174

第1四半期営業損益が2.99億円の赤字。

インフォメティス<281A> 577 +80

17日まで2日連続ストップ高の買い人気継続。

クラシコ<442A> 1420 -80

第1四半期営業損益位が1.64億円の赤字。

QLSホールディングス<7075> 842 +73

26年3月期業績予想を上方修正。累進還元の導入も発表。《CS》