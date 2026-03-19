関連記事
前日に動いた銘柄 part2多摩川HD、 千代化建、山王など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2多摩川HD、 千代化建、山王など
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
TOKYO BASE＜3415＞ 399 -14
好決算発表もサプライズは乏しく見切り売り優勢に。
ビジョナル＜4194＞ 6834 -566
決算サプライズ乏しく見切り売り優勢に。
Link-U グループ＜4446＞ 880 -61
業績予想の下方修正をネガティブ視続く。
中外製薬＜4519＞ 8986 -332
米イーライリリーの株価下落が影響も。
ANYCOLOR＜5032＞ 3330 -105
業績下方修正の嫌気売りがあらためて強まる格好にも。
ポールHD＜3657＞ 290 -11
前期は下振れ着地で営業赤字に。
コカBJH＜2579＞ 3917 -93
18日はディフェンシブ性が逆風にも。
アトミクス＜4625＞ 939 +50
自転車違反者への「青切符」導入を控え。
山王＜3441＞ 2641 +614
業績予想の大幅上方修正や自社株買いを引き続き評価。
多摩川HD＜6838＞ 1669 +300
第1四半期は大幅増益決算をポジティブ視続く。
千代化建＜6366＞ 1228 +180
トヨタと水素製造装置を29年から量産と伝わる。
明海グループ＜9115＞ 1113 +146
海運株には市況の上昇期待が続く。
セキド＜9878＞ 504 -84
株主優待権利落ちで。
クロスフォー＜7810＞ 204 -28
決算発表を受けて17日に急騰の反動。
アセンテック＜3565＞ 1114 -147
今期の減益ガイダンスを弱材料視。
ブレインズ＜4075＞ 1861 +43
AWSジャパンの「フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパン」に採択。
tripla＜5136＞ 1591 +170
第1四半期営業利益73.0％増。
BRANU＜460A＞ 793 -108
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が5.5％にとどまる。
アスタリスク＜6522＞ 557 +80
コーユーイノテックスと顔認証システム導入で包括的業務提携。
笑美面＜9237＞ 764 -150
第1四半期営業損益が1.09億円の赤字。
オプロ<228A> 1565 +59
発行済株式数の1.72％上限の自社株買いを発表し17日買われる。18日も買い優勢。
GA TECH<3491> 1347 -174
第1四半期営業損益が2.99億円の赤字。
インフォメティス<281A> 577 +80
17日まで2日連続ストップ高の買い人気継続。
クラシコ<442A> 1420 -80
第1四半期営業損益位が1.64億円の赤字。
QLSホールディングス<7075> 842 +73
26年3月期業績予想を上方修正。累進還元の導入も発表。《CS》
スポンサードリンク