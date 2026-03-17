*08:30JST 3/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（46946.41、+387.94）

・ナスダック総合指数は上昇（22374.18、+268.82）

・SOX指数は上昇（7796.24、+149.61）

・シカゴ日経225先物は上昇（54275、+745）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（53751.15、-68.46）

・米原油先物相場は下落（93.50、-5.21）

・為替相場は円高・ドル安（159.00-10）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月第3次産業活動指数

・2月米国景気先行指数

・2月米国中古住宅販売成約指数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(18日まで)

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・3月ドイツZEW期待指数

・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)《YY》