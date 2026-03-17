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3/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 3/17
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（46946.41、+387.94）
・ナスダック総合指数は上昇（22374.18、+268.82）
・SOX指数は上昇（7796.24、+149.61）
・シカゴ日経225先物は上昇（54275、+745）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（53751.15、-68.46）
・米原油先物相場は下落（93.50、-5.21）
・為替相場は円高・ドル安（159.00-10）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月第3次産業活動指数
・2月米国景気先行指数
・2月米国中古住宅販売成約指数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(18日まで)
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・3月ドイツZEW期待指数
・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)《YY》
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