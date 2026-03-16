*10:17JST ククレブ・アドバイザーズ---北海道北広島市の販売用不動産を売却

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は13日、販売用不動産の売却を決議したと発表した。13日開催の取締役会において決定したもので、対象物件は北海道北広島市に所在する土地を信託財産とする信託受益権である。

本物件は危険物倉庫の開発用地として2025年8月に同社が取得した土地で、今回、当該開発を行う特定目的会社へ売却する。売却先はCTF2号特定目的会社で、資産流動化計画に基づく特定資産の譲受や管理・処分などを事業内容とする法人であり、同社との資本関係、人的関係、取引関係はいずれも該当しない。

契約締結日は2026年3月13日で、決済日は2026年3月31日を予定している。ただし、決済は建築確認済証の交付などを条件とする停止条件付きであり、当該条件が満たされない場合には決済に至らない可能性がある。建築確認申請はすでに提出済みであり、進捗状況については判明次第公表するとしている。

なお、売却価格は売却先との守秘義務契約により非公表としているが、同社の前連結会計年度である2025年8月期の連結売上高の10％以上に相当する規模となる。また、本件による影響は2026年8月期の連結業績予想に織り込み済みとしている。《KM》