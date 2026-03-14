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前日に動いた銘柄 part2日本ギア工業、タイミー、共栄タンカーなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2日本ギア工業、タイミー、共栄タンカーなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
ベイカレント＜6532＞ 4307 -308
SaaS系銘柄の上値も重く見切り売りが優勢。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5332 -237
米SOX指数の下落などが売り材料視される。
荏原製作所＜6361＞ 4835 -251
半導体株安の流れが影響へ。
日産自動車＜7201＞ 364.6 -16.8
ホンダの大幅赤字決算で警戒感が波及も。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 3578 -170
ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。
大同メタル工業＜7245＞ 952 -35
売出による需給悪化懸念が続く。
鎌倉新書＜6184＞ 489 -17
連続大幅増益ガイダンスにもサプライズが限定的で。
宝HD＜2531＞ 1400 -42
バイオ関連株の下落が引き続き売り材料か。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4575 -195
半導体株安の流れに引きずられる。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2601 -116
米ボーイングの株価下落もマイナス材料視で。
三井ハイテック＜6966＞ 641 -28
今期減益見通しなど引き続きネガティブ視で。
日本マイクロニクス＜6871＞ 10770 -230
半導体株安の流れが波及する。
リベルタ＜4935＞ 279 -57
新株予約権発行による潜在的な希薄化を嫌気。
住石HD＜1514＞ 1138 +150
原油高騰続く中で石炭活用拡大に期待。
日本ギア工業＜6356＞ 1953 +285
原油高で原発関連にも関心向かう。
東京衡機＜7719＞ 772 +100
原発関連としての物色があらためて強まる。
共栄タンカー＜9130＞ 2599 +500
タンカー市況の上昇期待が続く。
ウエストHD＜1407＞ 1871 +161
原油高で再エネ関連に関心が高まり。
マイポックス＜5381＞ 959 +101
半導体ウェハの12インチ受託加工へ本格参入と発表。
PRISMBio＜206A＞ 215 +22
米Receptor.AIと創薬提携契約。
VALUENEX<4422> 408 +80
上期営業利益が0.61億円。前年同期の1.26億円の赤字から黒字に転じる。
Pアンチエイジ<4934> 662 -102
上期営業利益が6.26億円。第1四半期の5.75億円から伸び悩み。
タイミー<215A> 1295 +125
26年4月期業績予想を上方修正。
坪田ラボ<4890> 413 -12
12日まで連騰の反動安。
リッジアイ<5572> 2273 +98
26年7月期利益予想を上方修正。
SBIグループからのAI関連プロジェクト大型受注も発表。
GEI<9212> 394 -66
12日ストップ高の反動安。
エクサウィザーズ<4259> 683 +57
26年3月期業績予想を上方修正。
GNI<2160> 3145 -385
11日高値でひとまず達成感。
GLOE<9565> 819 +50
第1四半期営業利益が0.49億円。前年同期の0.01億円から伸長。《CS》
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