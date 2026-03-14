*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1サムコ、フジクラ、ファーマFなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

ランドネット＜2991＞ 611 -14

上期営業利益10.8％減。第1四半期の1.4％増から減益に転じる。

売りかさむが長い下ひげに。

フジクラ＜5803＞ 26520 +820

光ファイバ生産能力増強に向け最大3000億円投資。

巴工業＜6309＞ 1914 -84

第1四半期営業利益6.8％減。

イムラ＜3955＞ 908 -32

営業利益が前期13.0％減・今期38.4％減予想。

ファーマF＜2929＞ 619 +41

26年7月期利益予想を上方修正。

INTLOOP＜9556＞ 2146 -464

上期営業利益6.3％減。第1四半期の37.8％増から減益に転じる。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 91 +12

車載用ディスプレイ事業の分社化を中止と発表で。

サムコ＜6387＞ 6880 +1000

上半期受注高の一段の拡大なども評価へ。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2731 +214

肥料ショック再来懸念で関連銘柄が買われる。

住友化学＜4005＞ 498.9 +16.4

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

しまむら＜8227＞ 3520 +184

現預金水準下げて成長投資や株主還元に充当と伝わる。

テスホールディングス＜5074＞ 678 +21

エネルギーの多様化を意識で再生エネ関連など上昇。

トーホー＜8142＞ 1311 +33

増益・増配見通しやTSUTAYAへの商品導入検討合意で。

フィックスターズ＜3687＞ 1484 +48

世界最大の量子回路シミュレーション成功を引き続き材料視。

レノバ＜9519＞ 782 +45

原油相場上昇で再生エネルギーの重要性意識高まり。

三井海洋開発＜6269＞ 13590 +855

原油の需給逼迫懸念などが手掛かり材料にも。

スカパーJSATホールディングス＜9412＞ 3095 +171

「ゴールデンドーム構想」受けて宇宙関連銘柄として。

ユニチカ＜3103＞ 1336 +37

短期資金の手仕舞い売りにも一巡感か。

岩谷産業＜8088＞ 1950.5 +137.5

新エネルギーとして水素への関心も高まる。

ブロードリーフ＜3673＞ 895 +29

売り方の買い戻し優勢など需給要因か。

ANYCOLOR<5032> 3595 +160

12日は業績下方修正を受けて急落となったが。

丸紅<8002> 5591 +216

肥料関連の一角として関心向かう形にも。

石油資源開発<1662> 2572 +77

原油相場の上昇を買い材料視で。

ベステラ<1433> 1168 -101

中計目標値との比較から出尽くし感が優勢に。

本田技研工業<7267> 1368 -80.5

EV戦略の見直し並びに最終赤字転落を発表。

日本ヒューム<5262> 1212 -73

13日公募株の受渡期日を迎え。

SUMCO<3436> 1567 -56

半導体関連株下落など重し。

日本エム・ディ・エム<7600> 538 -42

25日線もあっさり割り込んで下げ加速。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 2461.5 -136

ホンダのEV戦略見直しの動きも影響か。《CS》