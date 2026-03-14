*06:24JST NY株式：NYダウは119.38ドル安、利下げ期待の後退や根強い原油先高観

米国株式市場は続落。ダウ平均は119.38ドル安の46558.47ドル、ナスダックは206.62ポイント安の22105.36で取引を終了した。

原油価格が伸び悩んだため、寄り付き後、上昇。10－12月期の国内総生産（GDP）が政府機関閉鎖により予想を下回ったため売りに転じた。また、コア個人消費支出価格（PCE）指数の加速で年内の利下げ期待が後退、さらに、イラン戦争の激化でホルムズ海峡の閉鎖長期化観測で原油価格が上昇に転じるに連れ、相場は続落。終盤にかけて下落幅を拡大し、終了した。セクター別では電気通信サービスが上昇した一方、ソフトウエア・サービスや不動産管理開発が下落。

航空機メーカーのボーイング（BA）は国防総省と4つの契約、総額約24.88憶ドルを締結し、上昇。防衛のRTX（RTX）はミサイル防衛庁と2.669億ドルの契約締結で上昇した。オンラインの中古車販売プラットフォーム運営のカーバナ（CVNA）は5対1の株式分割計画を発表し、上昇。暗号資産プラットフォームを提供するコインベース（COIN）は暗号資産市場の回復期待に連れ、上昇した。化粧品小売りのアルタ・ビューティ（ULTA）は第4四半期決算で1株当たり利益が予想を下回ったほか、通期の成長鈍化見通しに失望し、下落。特殊手術用、医療製品の開発・製造に携わるストライカー（SYK）はイラン関連のハッカーグループによるサイバー攻撃の影響が続き続落した。

政府は原油高対処で、短期的で、対象を限定し現在海上で滞留しているロシア産原油・石油製品の購入を各国に認める30日間のライセンスを発行した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》