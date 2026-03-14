*02:50JST [通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破を織り込む

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破を織り込むオプション買いがさらに強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。短期物では、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、1年物では円コール買いが優勢となった。

■変動率

・1カ月物9.61％⇒9.75％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.78％⇒9.79％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.74％⇒9.83％（08年＝23.92％）

・1年物9.72％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.48％⇒＋0.42％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.56％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.51％⇒＋0.51％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.36％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）《KY》