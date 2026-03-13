関連記事
東証グロ－ス指数は続落、朝安の後は下値の堅い展開
*17:00JST 東証グロ－ス指数は続落、朝安の後は下値の堅い展開
東証グロース市場指数 982.29 -3.91／出来高 3億3940万株／売買代金 2135億円東証グロース市場250指数 757.51 -3.64／出来高 2億1217万株／売買代金 1923億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続落。値下がり銘柄数は355、値上がり銘柄数は207、変わらずは30。
前日12日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日続落。イランの新最高指導者の声明を受け、ホルムズ海峡が当面閉鎖される可能性が強まり原油価格が一段と上昇するに連れ、相場は続落した。プライベートクレジットを巡る懸念も根強くさらなる売り圧力となり、終日売りが先行した。
今日のグロ－ス市場は売りが先行したが、その後は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.58％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、イランの新しい最高指導者であるモジタバ・ハメネイ師がホルムズ海峡の封鎖を続けると主張したと伝わったこともあり、中東情勢や原油価格の先行き不透明感が継続し、投資家心理を慎重にさせた。一方、WTI原油先物価格は昨日の東京市場の取引時間中に一時95ドル台まで上昇しており、昨日の東証グロース市場指数の大幅安で足下の原油価格上昇はある程度織り込んだとの見方があった。また、原油高懸念を受け、今日の東京市場では東証プライムの主力製造業は手掛けにくく、内需系の非製造業が多い新興市場に消去法的に投資資金が向かう動きもあった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は朝安の後は下値が堅く、概ね昨日の水準近辺で推移した。
個別では、上期営業利益が6.3％減で第1四半期の37.8％増から減益に転じたINTLOOP＜9556＞、上期営業利益が6.26億円と第1四半期の5.75億円から伸び悩んだPアンチエイジ＜4934＞、前日ストップ高の反動安となったGEI＜9212＞、11日高値でひとまず達成感が意識されたGNI＜2160＞が下げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、3Dマトリクス＜7777＞、インバウンド＜7031＞などが顔を出した。
一方、米Receptor.AIと創薬提携契約を締結したと発表したPRISMBio＜206A＞、上期営業利益が0.61億円と前年同期の1.26億円の赤字から黒字に転じたVALUENEX＜4422＞、第1四半期営業利益が0.49億円と前年同期の0.01億円から伸長したGLOE＜9565＞、26年4月期業績予想を上方修正したタイミー＜215A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、Welby＜4438＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 408| 80| 24.39|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 4060| 600| 17.34|
3| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 215| 22| 11.40|
4| 485A|パワーエックス | 5150| 510| 10.99|
5| 215A|タイミー | 1295| 125| 10.68|
6| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 413| 38| 10.13|
7| 4265|ＩＧＳ | 352| 32| 10.00|
8| 4259|エクサウィザーズ | 683| 57| 9.11|
9| 7794|イーディーピー | 1290| 101| 8.49|
10| 290A|Ｓｙｎｓ | 1435| 107| 8.06|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|３Ｄマトリクス | 567| -150| -20.92|
2| 9556|ＩＮＴＬＯＯＰ | 2146| -464| -17.78|
3| 9212|ＧＥＩ | 394| -66| -14.35|
4| 4934|Ｐアンチエイジ | 662| -102| -13.35|
5| 2160|ＧＮＩ | 3145| -385| -10.91|
6| 7031|インバウンド | 677| -73| -9.73|
7| 4372|ユミルリンク | 1174| -95| -7.49|
8| 6521|オキサイド | 4455| -345| -7.19|
9| 4882|ペルセウス | 258| -19| -6.86|
10| 4594|ブライトパス | 69| -5| -6.76|《SK》
