*08:39JST 3/13

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物相場は上昇（95.73、+8.48）

・為替相場は円安・ドル高（159.30-40）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（54452.96、-572.41）

・NYダウは下落（46677.85、-739.42）

・ナスダック総合指数は下落（22311.98、-404.15）

・SOX指数は下落（7643.17、-271.39）

・シカゴ日経225先物は下落（53570、-650）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10-12月期米国GDP改定値

・1月米国耐久財受注

・1月米国個人所得

・1月米国個人消費支出

・1月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・1月米国JOLT求人件数

・3月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報

・1月英国鉱工業生産指数

・1月英国商品貿易収支

・1月ユーロ圏鉱工業生産指数

・1月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・2月カナダ失業率

・インド外貨準備高(先週)

・2月インド輸出(16日までに)

・2月インド輸入(16日までに)

・2月インド貿易収支(16日までに)《YY》