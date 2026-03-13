関連記事
3/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 3/13
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物相場は上昇（95.73、+8.48）
・為替相場は円安・ドル高（159.30-40）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（54452.96、-572.41）
・NYダウは下落（46677.85、-739.42）
・ナスダック総合指数は下落（22311.98、-404.15）
・SOX指数は下落（7643.17、-271.39）
・シカゴ日経225先物は下落（53570、-650）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10-12月期米国GDP改定値
・1月米国耐久財受注
・1月米国個人所得
・1月米国個人消費支出
・1月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・1月米国JOLT求人件数
・3月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報
・1月英国鉱工業生産指数
・1月英国商品貿易収支
・1月ユーロ圏鉱工業生産指数
・1月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・2月カナダ失業率
・インド外貨準備高(先週)
・2月インド輸出(16日までに)
・2月インド輸入(16日までに)
・2月インド貿易収支(16日までに)《YY》
スポンサードリンク