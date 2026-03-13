*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～政策テーマに関連した銘柄に資金が向かいやすい～

13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■政策テーマに関連した銘柄に資金が向かいやすい

■トーホー、26/1営業利益 4.8％増 78.53億円、27/1予想 4.4％増 82億円

■明電舎＜6508＞印で送電網向け大型変圧器、27年度売上高2倍

■政策テーマに関連した銘柄に資金が向かいやすい

13日の日本株市場は売り先行で始まり、その後も下値不安の強い相場展開になりそうだ。12日の米国市場はNYダウが739ドル安、ナスダックは404ポイント安だった。イランの新最高指導者の声明を受け、ホルムズ海峡が当面閉鎖される可能性が強まり、原油先物相場が上昇基調を強めたことがリスク回避に向かわせた。プライベートクレジットを巡る懸念も根強く、相場の重荷になった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比650円安の53570円。円相場は1ドル＝159円30銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物（6月限）はナイトセッションで買いが先行し54570円まで買われる場面もみられたが、米国市場の取引開始後に売りが強まり、一時53270円まで下げ幅を広げる場面もみられた。本日は3月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）となることで、SQに絡んだ商いと米株安の影響からインデックスに絡んだ売りが警戒されそうだ。



日経225先物はナイトセッションでボリンジャーバンドの-1σを割り込み、75日線が位置する52800円辺りが射程に入ってきそうだ。昨日の日経平均株価も-1σ水準での攻防をみせていたこともあり、米株安の影響から75日線（52936円）辺りが意識されそうだ。同水準を割り込んでくるようだと、9日につけた51407円が射程に入ってくる可能性はある。

売り一巡後は底堅さを見極めることになろうが、イラン情勢への警戒から週を跨いでのポジションは取りにくく、リバウンド狙いの動きは限られそうである。そのため、物色はインデックスに絡んだ売りの影響を受けにくい中小型株や低位材料株に短期資金がシフトする形になりそうだ。また、来週には日米首脳会談が予定されているため、次世代原発や防衛、レアアースなど政策テーマに関連した銘柄に資金が向かいやすいだろう。

■トーホー、26/1営業利益 4.8％増 78.53億円、27/1予想 4.4％増 82億円

トーホー＜8142＞が発表した2026年1月期の連結業績は、売上高が前期比5.4％増の2597億4700万円、営業利益は同4.8％増の78億5300万円だった。食品スーパー事業から撤退した影響があったが、国内を中心に外食産業向け業務用食品の販売が堅調に推移。2027年1月期の連結業績は、売上高が前期比5.5％増の2740億円、営業利益は同4.4％増の82億円を計画。

■前場の注目材料

・米原油先物相場は上昇（95.73、+8.48）

・為替相場は円安・ドル高（159.30-40）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・明電舎＜6508＞印で送電網向け大型変圧器、27年度売上高2倍

・日産自＜7201＞ウェイブのAI・ウーバーの配車とロボタクシー協業、今年後半に実証

・JR西日本＜9021＞国内水素供給網構築へ、関西電力など11社と共同調査・実証

・三井物産＜8031＞グループ全体にサイバーBCP支援、海外関係会社のリスク対応重視

・NOK＜7240＞NOKクリューバー、低露点用グリース開発、電池製造装置向け

・三菱電機＜6503＞エレファンテックに出資、プリント基板で新製法

・リックス＜7525＞インド工場が稼働、工作機向け回転継手など生産

・シキノハイテック＜6614＞非破壊検査に参入、三菱重工業と探傷器開発

・NEC＜6701＞フィジカルAI、人の動き・心理予測し制御、ロボ協働の不安軽減

・三菱電機＜6503＞米ロッキード・マーティンと、安保向け静止通信衛星で協業

・参天製薬＜4536＞近視抑制など市場開拓、保険診療にらむ、眼瞼下垂薬も近く申請

・富士フイルムHD＜4901＞豪バイオに出資、抗体薬物複合体の開発強化

・明治HD＜2269＞MeijiSeikaファルマ、慢性移植片対宿主病治療薬、台湾で発売

・ニプロ＜8086＞せき止めOTC発売

・阪急阪神HD＜9042＞阪急阪神不動産、インド住宅分譲に参入



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》