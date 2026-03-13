バッファロー、株主優待を拡充、商品セレクションを新設

■5000円相当優待を拡充、自社商品直接進呈を追加

バッファロー<6676>(東証スタンダード)は3月12日、株主優待品目の拡充を発表した。2025年11月12日に公表した株主優待制度について、従来のデジタルギフトに加え、同社商品を直接進呈する「バッファロー商品セレクション」を新たに追加する。株主の日頃の支援に感謝するとともに、同社商品や事業への理解を一段と深めてもらう狙いがある。

拡充の対象は、毎年3月末および9月末時点で100株(1単元)以上を保有する株主である。優待内容は各5,000円相当のデジタルギフト、またはバッファロー商品セレクションとなる。デジタルギフトの交換先は、PayPayマネーライト、dポイント、au PAYギフトカード、楽天ポイントギフト、EdyギフトID、Apple Gift Card、Google Playギフトコードを予定している。

同社は株主優待制度の導入目的として、株主の商品理解促進に加え、外国為替及び外国貿易法に基づく外国投資家への非該当化を目指す考えも示している。新設する商品セレクションは、同社が選定した商品からの選択制で、在庫の都合上、台数限定・先着順での申込となる。拡充後の優待は、2026年3月末日を基準日とする制度から適用する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

