*22:21JST 【市場反応】米1月貿易赤字は縮小、住宅着工件数は予想外に増加、ドル買い優勢

米商務省が発表した1月貿易収支は－545億ドルとなった。貿易赤字は12月729億ドルから予想以上に縮小し昨年10月来で最高。

米労働省が同時刻に発表した先週分新規失業保険申請件数（3/7）は前週比1000件減の21.3万件と予想を下回った。米失業保険継続受給者数（2/28）は185万人と、前回187.1万人から減少した。

米1月住宅着工件数は前月比＋7.2％の148.7万戸と12月138.7万戸から減少予想に反し増加。昨年2月以降ほぼ1年ぶりの高水準となった。米1月住宅建設許可件数は前月比―5.4％の137.6万戸と、12月145.5万戸から予想以上に減少、昨年8月来で最低となった。

貿易赤字の縮小や住宅着工件数が予想外に増加、労働市場の底堅さが示され、ドル買いが優勢となった。ドル・円は158円70銭から158円93銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1557ドルから1.1533ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3398ドルから1.3368ドルまで反落した。

【経済指標】

・米・1月貿易収支：－545億ドル（予想―660億ドル、12月－729億ドル←―703億ドル）

・米・先週分新規失業保険申請件数（3/7）：21.3万件（予想：21.5万件、前回：21.4万件←21.3万件）

・米・失業保険継続受給者数（2/28）：185万人（予想：184.9万人、前回：187.1万人←186.8万人）

・米・1月住宅着工件数：148.7万戸（予想134.1万戸、12月138.7万戸←140.41万戸）

・米・1月住宅建設許可件数：137.6万戸（予想141万戸、12月145.5万戸）《KY》