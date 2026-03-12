関連記事
東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ
不動産業が下落率トップ。そのほかその他 金融、水産・農林業、繊維業、証券業、建設業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほかその他製品、電力・ガス業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,279.05 ／ 2.73
2. その他製品 ／ 6,732.05 ／ 0.47
3. 電力・ガス業 ／ 733.77 ／ 0.13
4. 機械 ／ 5,116.36 ／ -0.04
5. 小売業 ／ 2,285.76 ／ -0.20
6. 海運業 ／ 2,175.84 ／ -0.57
7. 空運業 ／ 230.06 ／ -0.59
8. 電気機器 ／ 6,641.15 ／ -0.63
9. 化学工業 ／ 2,898.06 ／ -0.71
10. 精密機器 ／ 13,687.68 ／ -0.73
11. 輸送用機器 ／ 5,198.75 ／ -0.96
12. 医薬品 ／ 4,215.35 ／ -0.97
13. 石油・石炭製品 ／ 2,948.07 ／ -1.19
14. サービス業 ／ 2,810.35 ／ -1.30
15. パルプ・紙 ／ 674.72 ／ -1.31
16. 鉄鋼 ／ 783.31 ／ -1.39
17. ゴム製品 ／ 5,436.08 ／ -1.43
18. 陸運業 ／ 2,316.91 ／ -1.52
19. 情報・通信業 ／ 6,834.77 ／ -1.68
20. 食料品 ／ 2,585.54 ／ -1.88
21. 卸売業 ／ 6,041.02 ／ -2.20
22. ガラス・土石製品 ／ 2,099.99 ／ -2.22
23. 金属製品 ／ 1,681.52 ／ -2.35
24. 銀行業 ／ 559.5 ／ -2.41
25. 非鉄金属 ／ 5,705.56 ／ -2.43
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,785.36 ／ -2.44
27. 保険業 ／ 3,191.97 ／ -2.49
28. 建設業 ／ 2,957.76 ／ -2.58
29. 証券業 ／ 806.16 ／ -2.62
30. 繊維業 ／ 932.25 ／ -2.67
31. 水産・農林業 ／ 781.98 ／ -2.77
32. その他金融業 ／ 1,344.03 ／ -2.81
33. 不動産業 ／ 2,957.66 ／ -3.56《CS》
