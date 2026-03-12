*13:56JST ROBOT PAYMENT---「債権回収ロボ」提供開始、督促自動化で回収率向上

ROBOT PAYMENT ＜4374＞は10日、債権管理・督促業務の回収率向上を支援する新サービス「債権回収ロボ」の提供を開始したと発表した。

当サービスは、企業における督促業務の自動化とデータ活用を通じて回収率の最大化と業務効率化を図り、従来担当者の経験や判断に任されていた督促業務をシステム化し、督促コミュニケーションをデータとして蓄積・活用できる点が特徴である。債務者の特性に応じて催促スケジュールを自動的に最適化する技術を採用しており、同技術については特許出願（特願2026-037336）を行っている。督促のタイミングや内容をデータに基づき設計することで、回収成功につながるシナリオの構築を可能にする。

また、メールやSMS、音声自動応答(IVR)など複数の手段を組み合わせた督促を自動化し、対応状況や回収状況を一元管理できる仕組みを備える。これにより、従来は担当者が個別に実施していた督促作業の属人化や心理的負担の軽減を図るとともに、取引件数増加に伴う業務量拡大にも対応可能な体制を構築する。

さらに、督促プロセスにおける「いつ・誰に・どのような文面で連絡したか」といった情報をデータ資産として蓄積し、将来的にはAIエージェントの活用も視野に入れた高度な債権回収業務の実現を目指す。これらは、企業のキャッシュフロー改善を支援するとともに、バックオフィス業務のデジタルトランスフォーメーションを推進する取り組みとなる。