*13:55JST ROBOT PAYMENT---株主優待制度を導入、デジタルギフト贈呈

ROBOT PAYMENT ＜4374＞は10日、株主優待制度の導入を決議したと発表した。

株主の日頃の支援への感謝を示すとともに、同社の成長可能性や中長期的な企業価値向上への理解を深めてもらい、継続的な株式保有を促すことを目的としている。制度導入により、事業への理解促進と中長期保有株主の形成を図る。

株主優待の対象は、毎年3月31日の基準日において、株主名簿に記載または記録された普通株式100株以上を保有する株主となる。優待内容はデジタルギフトで、保有株式数および継続保有期間に応じて贈呈額が設定されている。具体的には、100株以上199株以下を保有する株主の場合、継続保有期間1年未満は2,000円分、1年以上は3,000円分を付与する。200株以上599株以下は7,000円分、600株以上1,099株以下は22,000円分、1,100株以上は44,000円分のデジタルギフトを贈呈する。

優待の交換先としては、ビットコイン、Amazonギフトカード、QUOカードPay、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど複数のデジタルギフトから選択可能とする。2027年3月31日を基準日として開始され、3ヶ月以内を目途に案内が発送される予定である。《KM》