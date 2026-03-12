ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約193円分押し下げ

2026年3月12日 12:47

*12:47JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約193円分押し下げ
12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり21銘柄、値下がり203銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅反落。848.22円安の54177.15円（出来高概算11億9030万株）で前場の取引を終えている。

前日11日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は289.24ドル安の47417.27ドル、ナスダックは19.04ポイント高の22716.14で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）がイラン戦争前のインフレ鈍化基調を証明した。その後、各国が最大規模の石油備蓄放出で合意したものの、原油価格が下げ止まり、長期金利が引き続き上昇したため、警戒感に売られた。プライベートクレジット懸念もくすぶり終日戻りが鈍い展開となったが、半導体エヌビディアなどが買われ、ナスダックは上昇。主要指数は高安まちまちで終了した。

米株市場を横目に、3月12日の日経平均は637.47円安の54387.90円と3日ぶり反落して取引を開始した。前場中ごろにかけてじりじりと下げ幅を縮小したが買いは続かず、前引けにかけて再度下げ幅を広げる展開となった。日経平均は昨日までの続伸で2300円近く上昇したことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、中東情勢の混迷や原油価格の先行き不透明感が引き続き警戒材料となり、投資家心理を慎重にさせた。

個別では、ファーストリテイリング＜9983＞、信越化学工業＜4063＞、コナミグループ＜9766＞、任天堂＜7974＞、大塚ホールディングス＜4578＞、三菱重工業＜7011＞、川崎重工業＜7012＞、IHI＜7013＞、日本製鋼所＜5631＞、イオン＜8267＞、エムスリー<2413、安川電機＜6506＞、ローム＜6963＞、日立製作所＜6501＞などの銘柄が上昇した。

一方、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、KDDI＜9433＞、京セラ＜6971＞、イビデン＜4062＞、ファナック<6954>、アステラス製薬<4503>、中外製薬<4519>、住友不動産<8830>、三井物産<8031>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落した。

業種別では、不動産業、証券・商品先物取引業、銀行業を筆頭に多くの業種が下落した一方で、鉱業、その他製品の2業種のみ上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約193円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、豊田通商<8015>、KDDI＜9433＞、京セラ＜6971＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約51円押し上げた。同2位は信越化＜4063＞となり、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、大塚HD＜4578＞、三菱重＜7011＞、イオン＜8267＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　54177.15(-848.22)

値上がり銘柄数 21(寄与度+122.92)
値下がり銘柄数 203(寄与度-971.14)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64170　 640　 51.34
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6365　 215　 35.93
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20675　 330　 11.03
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10100　 168　 5.62
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10990　 110　 3.68
＜7011＞　三菱重工業　　　　　　4705　 89　 2.97
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2016　 29　 2.91
＜5631＞　日本製鋼所　　　　　 10035　 394　 2.63
＜7012＞　川崎重工業　　　　　 16675　 575　 1.92
<2413>　エムスリー　　　　　1635.5　 15　 1.20
＜6506＞　安川電機　　　　　　　4682　 33　 1.10
＜6963＞　ローム　　　　　　　　3345　 22　 0.74
＜6501＞　日立製作所　　　　　　4885　 19　 0.64
＜7013＞　IHI　　　　　　　　3807　 26　 0.61
<4151>　協和キリン　　　　　　2302　 5　 0.17
<1605>　INPEX　　　　　　4182　 11　 0.15
<6770>　アルプスアルパイン　　2137　 4　 0.13
<4324>　電通グループ　　　　2776.5　 2.5　 0.08
<6952>　カシオ計算機　　　　　1428　 1　 0.03
<9501>　東京電力HD　　　　　 629.7　 5.7　 0.02


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24160　 -725 -193.87
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3740　 -148 -118.73
＜8035＞　東エレク　　　　　　 39660　 -870　-87.24
<8015>　豊田通商　　　　　　　6326　 -216　-21.66
＜9433＞　KDDI　　　　　　2613.5　 -48.5　-19.45
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2579　 -62　-16.58
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7576　 -221　-14.77
<6954>　ファナック　　　　　　6184　 -85　-14.21
<4503>　アステラス製薬　　　2393.5　 -76　-12.70
<8830>　住友不動産　　　　　　4811　 -181　-12.10
<4519>　中外製薬　　　　　　　9345　 -120　-12.03
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 70780　 -1590　-10.63
<9735>　セコム　　　　　　　　5874　 -155　-10.36
<8031>　三井物産　　　　　　　5813　 -155　-10.36
<5802>　住友電気工業　　　　 10415　 -300　-10.03
<6988>　日東電工　　　　　　　3298　 -56　 -9.36
<7735>　SCREEN　　　　　18960　 -690　 -9.23
<2801>　キッコーマン　　　　　1305　 -52　 -8.69
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3458　 -52　 -8.69
<8058>　三菱商事　　　　　　　5136　 -84　 -8.42《CS》

