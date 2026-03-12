

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;47417.27;-289.24Nasdaq;22716.13;+19.03CME225;54775;-425(大証比)

[NY市場データ]

11日のNY市場はまちまち。ダウ平均は289.24ドル安の47417.27ドル、ナスダックは19.04ポイント高の22716.14で取引を終了した。

消費者物価指数（CPI）がイラン戦争前のインフレ鈍化基調を証明したため寄り付き後、まちまち。その後、各国が最大規模の石油備蓄放出で合意したものの、原油価格が下げ止まり、長期金利が引き続き上昇したため、警戒感に売られた。プライベートクレジット懸念もくすぶり終日戻りが鈍い展開となったが、半導体エヌビディアなどが買われ、ナスダックは上昇。まちまちで終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、不動産管理・開発が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比425円安の54775円。ADR市場では、対東証比較（1ドル158.95円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ルネサス＜6723＞、富士フイルム＜4901＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》