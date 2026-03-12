太平電業、溶接メンテの東栄技工を子会社化、発電所・船舶向け技術取り込み施工力強化

■グループ人材・技術基盤を拡充し収益力向上を図る

太平電業<1968>(東証プライム)は3月11日、東栄技工の株式を取得し完全子会社化するための株式譲渡契約を締結したと発表した。取締役会は3月6日に同契約締結を決議しており、株式譲渡の実行日は2026年4月17日を予定している。取得株式数は9万2915株で、取得後の議決権所有割合は100%となる。取得価額は守秘義務契約に基づき非開示としている。

太平電業は1947年創業のプラント建設会社で、国内外の火力・原子力発電所をはじめ各種プラントや環境設備の建設・メンテナンスを手がけてきた。一方、東栄技工は1972年創業で、発電所などの陸上プラントや船舶分野において高度な溶接技術を活用したメンテナンス事業を50年以上展開している。発電所・プラント・船舶用大型部品の溶接補修などで実績を持ち、優秀な技術者を多数抱える点が強みである。

同社は今回の子会社化により、東栄技工の専門技術や人材を取り込み、グループ全体の施工力強化と収益力向上を図る方針である。なお、本件が2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでいるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

